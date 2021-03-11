Опыт Приморья по обеспечению жильем детей-сирот распространят на всю страну

В России вступил в силу федеральный закон, согласно которому дети-сироты могут получить сертификат на приобретение жилья в собственность. Между тем в Приморье такая форма поддержки была введена еще два года назад решением краевых властей. Благодаря этому в регионе заметно сократилась очередь на получение жилья.

Сертификаты - это право на соцвыплату, которую можно потратить лишь на "квадраты". Раньше сирот обеспечивали квартирами только через госзакупки или строительство социальных домов. Но на такие тендеры часто не находилось желающих. В 2018 году руководство Приморья обратилось в правительство РФ с просьбой внести в федеральный закон указание, что в регионах могут "использовать иные формы и способы обеспечения жилыми помещениями" льготников этой категории, которым исполнилось 23 года (уже работающим и имеющим личные накопления, маткапитал и заемные средства). В общероссийском антирейтинге по предоставлению квартир детям-сиротам край в то время находился на шестом месте, а в округе - на втором после Забайкалья. Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю располагало 3165 исполнительными документами в отношении краевых властей. Если в начале 2018 года в регионе в жилье нуждались 6522 сироты, то в конце - уже 7322.

Пока новые нормы утверждали на федеральном уровне, в крае приняли свой закон и начали действовать по нему. Были введены региональные сертификаты, а право приобретать квартиры и заключать договоры на долевое строительство получили еще и муниципалитеты. Раньше этим занимался только департамент субъекта Федерации.

За два года действия дополнительной меры поддержки документы получили 466 приморцев - воспитанников детских домов. В первую очередь на сертификаты могут претендовать те, кто имеет судебное решение об обеспечении жильем, вынесенное до 2019 года. Купить дом или квартиру приморцы вправе в любом муниципалитете, а не только в том, где получат сертификаты. Правда, до этого им необходимо заключить мировое соглашение с властями края, ведь на руках у сироты решение суда в его пользу.

В 2018 году в Приморье получили квартиры только 318 сирот, в 2019-м новоселье отметили уже 832 человека, а в 2020-м - 1046

- В 23 года, как правило, люди уже оканчивают обучение, покидают общежития, устраиваются на работу, для которой нужна прописка. Сертификат дает возможность успешно социализироваться. Еще один плюс - можно будет добиться исполнения большого количества судебных решений, обязывающих правительство края предоставить жилье сиротам, - отмечает замминистра образования региона Наталья Василянская.

Благодаря инициативе краевых властей получилось сделать многое. Если в 2018 году обеспечили жильем только 318 сирот, то в 2019-м новоселье отметили уже 832 человека, а в 2020-м - 1046. В прошлом и нынешнем годах край выделил на эти цели по 1,5 миллиарда руб­лей.

Заместитель министра юстиции Российской Федерации Али Алханов назвал опыт Приморья достойным уважения и заметил, что его нужно взять на вооружение другим регионам.

Между тем в правительстве края подчеркивают, что основная доля средств, выделенных на жилье сиротам, - это деньги регионального бюджета, и для более эффективного решения проблемы необходимо увеличение именно федерального финансирования.

Прямая речь

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края:

- По существовавшему до 2018 года принципу наделения сирот жильем обеспечить их квартирами мы смогли бы только за 70 лет. Поэтому в Приморье пересмотрели некоторые правила. Мы относимся к обеспечению сирот жильем как к задаче государственной важности. Им сложно создать семью и устроиться на работу без своей квартиры.

А как у соседей

На дефицит финансов как на одну из сложностей в обеспечении жильем сирот указывают и в других регионах ДФО. Например, на Камчатке для приобретения квартир в столице региона на 2021-й выделено 189,6 миллиона рублей - средства краевого и федерального бюджетов. Этих денег хватит на покупку 67 квартир, тогда как в текущем году необходимо обеспечить жильем 127 человек. Ни в январе, ни в феврале городским властям не удалось приобрести "квадраты" на аукционах - никто не отозвался. Теперь здесь задумались о покупке требующего ремонта жилья на вторичном рынке и приведении его в порядок за счет средств администрации.