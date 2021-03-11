В Приморье сняли на видео вскармливание детенышей тюленей

Ученые, которые работают в Дальневосточном морском заповеднике, смогли сделать уникальное видео, на котором сразу три самки-тюленихи кормят своих детенышей, Кадры получены на одном из островов архипелага Римского-Корсакова в заливе Петра Великого, сообщает ФГБУ "Земля леопарда", под управлением которого находится заповедник.

Сезон рождения и выкармливания бельков ларги (одного из видов тюленя) начинается в конце января и длится до конца марта. Некоторое время назад в заповеднике установили веб-камеры, и теперь ученые наблюдают за процессами, которые происходят на лежбище. Кроме того, они начали вести учет численности животных - с безопасного расстояния с помощью коптера.

"В настоящее время ведутся учеты численности ларги на островах заповедника. Исследование позволит точно посчитать взрослых особей, установить количество появившихся на свет детенышей, проследить динамику по годам. Работа проводится с помощью современного оборудования - коптера. Ларги его даже не замечают", - рассказал Игорь Катин, автор видео и руководитель лаборатории морских млекопитающих Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН.

В настоящее время острова безопасны для животных. По словам начальника сектора "Морской" ФГБУ "Земля леопарда" Василия Горобейко, подходы к ним перекрыты ледовыми полями, что гарантирует отсутствие как непрошеных посетителей, так и возможных хищников. А кроме того, акваторию и береговую полосу заповедника и его охранной зоны защищают от посторонних государственные инспекторы морского заповедника и "Земли леопарда".

Как рассказывал "РГ" ранее Игорь Катин, применительно к тюленям существует такое понятие как "триада". Во время беременности рядом с самкой находится самец. Но ученые не могут утверждать, что именно он отец детеныша. После родов он охраняет самку с бельком, но скорее для того, чтобы отогнать соперников и не пропустить очередное спаривание, которое происходит буквально через неделю. Когда малыш появляется на свет, самка кормит его около четырех недель, а затем уходит. Жирность ее молока до 50 процентов, так что за месяц детеныш увеличивает массу с десяти до 35-40 килограммов, становится толстым, неповоротливым. Потом он линяет, приобретая взрослую окраску, и ему нужно худеть. Он начинает активно двигаться, плавать, добывать пищу.

По данным ученых, до года не доживает процентов 50 молодняка, который гибнет как от естественных, так и от антропогенных причин. Так, в заливе Петра Великого многие попадают в снасти.