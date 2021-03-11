Можно ли вернуть купленную машину обратно в автосалон

Желание вернуть недавно купленный автомобиль обратно в салон может возникнуть по разным причинам. Прежде всего, это заводской брак или повреждения, полученные во время доставки от производителя к дилеру.

Все недостатки всплывают уже после того, как все документы на покупку были подписаны. Регламентирует ли такую сделку закон "О защите прав потребителей"? Ведь по сути автомобиль - это такой же товар.

Законом права покупателя защищены и в этом случае. Но причина для возврата должна возникнуть не по вине владельца, пишет aif.ru. В числе таких неполадок может быть неисправность тормозов, двигателя, турбонаддува и прочие технические моменты.

Во время транспортировки нового автомобиля от производителя к дилеру случается всякое. Машина может упасть с эвакуатора и помяться. Дилер отремонтирует ее за свой счет, а затем выставит как новую, утаив факт повреждений. Если покупатель обнаружит неисправность сразу после покупки, то может написать претензию дилерскому центру и представителю производителя. Шанс вернуть полную стоимость автомобиля или заменить его на аналогичную модель весьма велик.

Если неисправность обнаружилась в течение двух недель с момента заключения сделки, то можно вернуть покупку в уведомительном порядке. Главное - это успеть получить экспертное заключение о том, что неполадка была уже во время продажи. Если две недели истекли, то действовать придется через суд.

В суде также потребуется экспертное заключение, и именно истцу придется доказывать, что поломка машины возникла до момента продажи. Как показывает практика, случаи расторжения договоров купли продажи и полного возврата средств очень редки. Как правило, дилеры будут настаивать на том. чтобы устранить неполадки за свой счет.

Порядок действий при расторжении договора купли-продажи подержанного автомобиля, взятого по системе трейд-ин в автосалоне, немного отличается. Как правило, продавец прописывает техническое состояние машины досконально. Поэтому перечисленные в документе недочеты не могут быть основанием для возврата покупки.

Но если продавец умолчал о каком-то существенном моменте, то сделку можно расторгнуть. Для этого продавцу нужно направить письменную претензию. И без экспертизы обойтись также не получится. Автосалону за ввод потребителя в заблуждение может грозить серьезный штраф.