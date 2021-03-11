В Уфе арестовали пятерых сотрудников ГИБДД, обвиняемых во взятках

Советский районный суд Уфы избрал меру пресечения в отношении пятерых госинспекторов межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела республиканской госавтоинспекции.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, обвинение предъявлено по статье "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия". По версии следствия, в 2019 году госинспектора получили через посредников 30 тысяч рублей за выдачу мужчине водительского удостоверения категория "В", "В1" и "М" без фактической сдачи экзаменов. Также сейчас расследуются другие эпизоды преступлений.

Все пятеро сотрудников ГИБДД, а также мужчина, подозреваемым в посредничестве, проведут следующие два месяца под стражей, говорится в сообщении.

Напомним, госинспекторов ГИБДД задержали 10 марта. По данным регионального следкома, их подозревают в регулярном получении взяток, начиная с 2017 года.