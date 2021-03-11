Фридайвер Алексей Молчанов решил побить рекорд Гиннесса на Байкале

Известный российский экстремал-фридайвер Алексей Молчанов намерен установить новый результат для Книги рекордов Гиннесса по глубине погружения.

Как сообщил на своей странице в Instagram глава Иркутской области Игорб Кобзев, 16 марта Молчанов хочет нырнуть и проплыть подо льдом озера Байкал 80 метров.

- Для информации - температура воды там около +3 градусов. Своими погружениями Алексей привлекает внимание к вопросам экологии и чистоты воды. Это заслуживает уважения, - написал губернатор Приангарья.

Напомним, в Иркутской области 2021 год объявлен годом Байкала. В течение года здесь пройдет не менее 60 мероприятий экологической, просветительской и культурной направленности.

Еще одним ярким событием Года Байкала обещает стать международный трансбайкальский заплыв Baikal Great Swim. Он, по словам губернатора, состоится в июне: восемь пловцов из разных страны мире планируют переплыть Байкал из поселка Выдрино в Иркутск. Длина дистанции - 120 километров. К экстремальному заплыву готовятся спортсмены из России, Болгарии, Израиля, Германии, Италии, США и Канады.