Алтайский край одним из первых в СФО ввел в обращение региональные жилищные сертификаты для детей-сирот. Они начнут действовать с июня нынешнего года. Соответствующий закон приняли депутаты краевого парламента.

- Сертификаты будут выдавать молодым людям, достигшим 23-летнего возраста и имеющим судебное решение о предоставлении жилья, вступившее в силу до 1 января 2019-го, - пояснил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Иван Гилев. - Номинал сертификата в 2021-м составит 1,3 миллиона рублей. На эту сумму сироты до 1 июля 2022 года должны приобрести жилье в любом муниципалитете Алтайского края. Основные условия - оно не аварийное и не меньше 33 квадратных метров. Если не успеют в срок, то в следующем году могут снова подать заявление на сертификат. Ежегодно номинал будет корректироваться с учетом средней рыночной стоимости жилья в регионе.

По мнению Ивана Гилева, основное преимущество этого финансового инструмента перед госзакупками в том, что молодые люди будут сами выбирать жилье на рынке. А главное, смогут добавлять к номиналу сертификата свои накопления, ипотечные кредиты, средства материнского капитала, чтобы приобрести квартиру большей площади. В этом году сертификаты должны получить 166 очередников. Еще свыше 280 нужно обеспечить жильем по старой схеме - через госзакупки.

Правда, одно из условий выдачи сертификатов вызвало много споров: получатели должны быть "адаптированы к самостоятельной жизни". Что включает в себя это понятие, кто и по какой шкале будет оценивать уровень социальной адаптации - в документе не сказано. Весь механизм выдачи сертификатов пропишут в постановлении краевого правительства. В региональном отделении ОНФ уверены, что это условие избыточное. "Достаточно запросить справки о психическом здоровье, отсутствии алкогольной и наркотической зависимостей. Другие мотивы для отказа получатели могут оспорить в суде, что только затянет процесс выдачи квартир. А ведь в очереди на жилье в крае стоят более пяти тысяч человек", - подчеркнули в ОНФ.

При разработке закона о сертификатах Алтайский край использовал опыт Приморья, где эти ценные бумаги уже начали выдавать с 1 марта нынешнего года.

В Алтайском крае проблема нехватки жилья для детей-сирот обострилась в прошлом году, когда из средств федерального бюджета региону выделили беспрецедентную сумму на покупку квартир для этой категории льготников. С учетом регионального софинансирования жилья должны были при-обрести на 1,2 миллиарда рублей. Однако, по данным следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, к концу года вместо 757 квартир региональное жилищное управление закупило только треть - 247 на 384 миллиона рублей.

В региональном минстрое утверждают, что не успели приобрести жилье по объективным причинам. Основная часть федеральных средств - более 700 миллионов рублей - поступила в край в середине сентября, а закупочные процедуры занимают более трех месяцев при условии, что есть подходящие квартиры. В 2020 году рынок недвижимости был сильно перегрет из-за льготной ипотеки, поэтому все недорогое жилье быстро раскупили. К тому же закупочная стоимость квадратного метра, установленная минстроем РФ для региона, ниже реальной рыночной. В прошлом году она составляла 38,3 тысячи рублей против рыночных 46 тысяч за "квадрат" в Барнауле. В этом году ее повысили до 41 тысячи рублей, но из-за ажиотажного спроса цена подскочила до 50 тысяч, а на однокомнатные - до 60 тысяч руб-лей за квадратный метр. В результате, по данным минстроя, контракты были оформлены на 296 квартир на общую сумму около 450 миллионов рублей, и закупочные процедуры затянутся до апреля 2021 года.

- В Барнауле "однушки" сейчас в среднем стоят 1,8-1,9 миллиона рублей, - подтвердил корреспонденту "РГ" руководитель одного из крупнейших риелтерских агентств Барнаула Дмитрий Дворядкин. - 1,3 миллиона рублей не хватит на приобретение полноценных 33 "квадратов". Но введение сертификатов - правильное решение. Ведь долгие годы программа буксовала в том числе потому, что процедура закупки жилья очень забюрократизирована. Квартиры приобретают через аукцион, на это уходит несколько месяцев. При этом требования к жилью такие жесткие, что на рынке сложно найти подходящие квартиры. Сертификаты позволят упростить процедуру и значительно расширят возможности выбора.

Но все проблемы обеспечения жильем сирот закон о сертификатах не решит, - это признают и региональные парламентарии, и правительство. Важно, чтобы он не создал дополнительных проблем, когда сертификаты начнут обналичивать, приобретать на них несуществующее жилье.

- Если ориентироваться на опыт Приморья, то там в закон внесено обязательное правовое сопровождение покупки жилья с помощью сертификатов, - пояснил корреспонденту "РГ" руководитель регионального отделения ОНФ Сергей Войтюк. - Как раз для того, чтобы защитить сирот от мошенников, ошибок и не допустить обналичивания ценных бумаг. У нас в законе этого нет, надеюсь, что пропишут в механизме его реализации. Также приморцы разрешили приобретать квартиры-студии от восемнадцати квадратных метров в больших городах - федеральный закон позволяет. У нас почему-то остановились на 33 "квадратах", хотя в Барнауле за сертификат такую квартиру не купишь. Но чтобы комплексно решить проблемы обеспечения сирот жильем, конечно, нужно менять федеральное законодательство. Закладывать туда разные инструменты, в том числе и сертификаты. Дать больше полномочий регионам, чтобы они могли дифференцировать стоимость жилья по муниципалитетам. А то нынешних 1,3 миллиона рублей для покупки квартиры в Барнауле мало, в Бийске - хватает, а для остальных муниципалитетов края даже много. Кроме того, на федеральном уровне нужно ужесточить критерии нуждаемости в жилье детей-сирот. Ведь не секрет, что некоторые семьи используют социальное сиротство, чтобы обеспечить детей жильем. Также необходимо усилить законодательные нормы о сохранении имеющегося у детей-сирот жилья - сегодня органы опеки с этой задачей не справляются.

Справка РГ

В 2021 году власти Алтайского края планируют выпустить жилищные сертификаты для детей-сирот на 220 миллионов рублей. Всего же в регионе на покупку жилья для сирот в этом году намерены направить 607,6 миллиона рублей, из которых 302,6 миллиона - средства федерального бюджета и 305 миллионов - регионального.