Суд арестовал министра здравоохранения Республики Алтай

Горно-Алтайский городской суд избрал меру пресечения министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко.

- По ходатайству следствия Коваленко будет находиться под стражей два месяца - до 9 мая, - сообщила "РГ" представитель СК по Республике Алтай Олеся Тодокова.

В ближайшее время суд примет решение о мере пресечения для второго задержанного - помощника министра Рустама Туюнченкова. Высокопоставленных чиновников подозревают в коррупции.

По данным следствия, министр здравоохранения Республики Алтай и его помощник неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки на общую сумму порядка 4,6 миллионов рублей. При обысках у них была обнаружена крупная сумма денег.

Судя по всему, чиновники пытались "заработать" на пандемии коронавируса. Они брали вознаграждения за заключение госконтрактов, общее покровительство и иное способствование победам трех фирм в аукционах на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения Республики Алтай.

В отношении руководителей коммерческих организаций также возбуждены уголовные дела. Их обвиняют в даче взяток должностным лицам. Расследование продолжается.