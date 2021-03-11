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11.03.2021 12:26
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал министра здравоохранения Республики Алтай

Текст: Наталья Граф (Горно-Алтайск)

Горно-Алтайский городской суд избрал меру пресечения министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко.

- По ходатайству следствия Коваленко будет находиться под стражей два месяца - до 9 мая, - сообщила "РГ" представитель СК по Республике Алтай Олеся Тодокова.

Фото: СК РФ
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В ближайшее время суд примет решение о мере пресечения для второго задержанного - помощника министра Рустама Туюнченкова. Высокопоставленных чиновников подозревают в коррупции.

По данным следствия, министр здравоохранения Республики Алтай и его помощник неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки на общую сумму порядка 4,6 миллионов рублей. При обысках у них была обнаружена крупная сумма денег.

Судя по всему, чиновники пытались "заработать" на пандемии коронавируса. Они брали вознаграждения за заключение госконтрактов, общее покровительство и иное способствование победам трех фирм в аукционах на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения Республики Алтай.

В отношении руководителей коммерческих организаций также возбуждены уголовные дела. Их обвиняют в даче взяток должностным лицам. Расследование продолжается.

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