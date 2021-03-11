В Омском аграрном научном центре в рамках национального проекта "Наука" разрабатывают новые сорта картофеля. Они полностью адаптированы к условиям сибирского лета и устойчивы к болезням, что доказано лабораторными испытаниями.

Сегодня на полях нашей страны выращивают в основном немецкие и голландские сорта картофеля. По данным Россельхознадзора РФ, в прошлом году доля сортов иностранной селекции составила 87,4 процента. Задача ученых - обеспечить отечественный рынок сортами российской селекции.

- Мы работаем над созданием раннеспелых столовых сортов, которые обладают высокими кулинарными качествами, отличной урожайностью и подходят для механизированной уборки и фасовки, - сообщил корреспонденту "РГ" заведующий отделом картофеля Омского аграрного научного центра, кандидат сельскохозяйственных наук Александр Черемисин.

В настоящее время ученые выводят десять новых сортов картофеля. Гордость омских селекционеров - сорт "Алена" с высокой товарностью клубней - уже районирован в четырех регионах России. Он отличается скороспелостью - собирать урожай можно уже в июле. "Хозяюшка" характеризуется привлекательным внешним видом и повышенным содержанием крахмала. Еще одна новинка - "Вечерний Омск" - сейчас проходит госиспытания.

- Важно, чтобы новые сорта в полном объеме раскрывали свой потенциал в производстве, - отмечает директор Омского аграрного научного центра Максим Чекусов. - Для получения высококачественного семенного материала мы создали современную лабораторию микроклонального размножения.

В 2018-2020 годах в рамках нацпроекта Омскому аграрному научному центру было выделено свыше шести миллионов рублей из средств федерального бюджета. На эти деньги ученые реконструировали теплицу площадью 500 квадратных метров, которая позволяет получать в изолированных условиях оздоровленный материал в виде мини-клубней картофеля. Приобретено лабораторное оборудование, необходимое для сохранения и размножения растений в пробирках. В очередном сезоне на экспериментальные картофельные поля выйдет новая техника, в том числе трактор Минского тракторного завода MТЗ-82 и четырехрядная высокоточная картофелесажалка AVR CR450M фирмы "Колнаг".

Следующий этап работы - размножение исходного материала в полевых питомниках семеноводства. Планируется модернизация существующих хранилищ. Это позволит Омскому аграрному научному центру увеличить площадь возделывания картофеля до 100 гектаров с объемом производства семенного материала категории элита в 2-2,5 тысячи тонн в год.