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11.03.2021 15:22
Рубрика: Происшествия

В туалете у главы алтайского минздрава нашли тайник с миллионами

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Республике Алтай у арестованного министра здравоохранения Сергея Коваленко при обыске в доме следователи обнаружили почти шесть миллионов рублей. Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах, подозреваемый в крупных взятках чиновник сам указал тайник.

- Деньги были спрятаны в надворных постройках, где расположен туалет и сарай для хранения садовых инструментов. Там хранилось более 5,8 миллиона рублей, - пояснил источник.

Фото: РИА Новости
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Напомним, что 10 марта министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова задержали за получении взяток в особо крупном размере. Более 4,6 миллиона рублей по версии следствия они получили от руководителей фирм, поставляющих в регион медоборудование и средства индивидуальной защиты. Это были откаты за госконтракты, которые компаниям-поставщикам помогли получить чиновники из республиканского минздрава.

- Сегодня обоим подозреваемым было предъявлены обвинения в получении взяток в крупном и особо крупном размере, - сообщила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Республике Алтай Олеся Тодокова. - По ходатайству следствия суд решил взять под стражу на два месяца и Сергея Коваленко, и Рустама Туюнчекова.

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