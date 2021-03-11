На Ставрополье два жителя Волгограда погибли в ДТП с грузовиком

Легковой автомобиль после столкновения с грузовиком выбросило в кювет Фото: пресс-служба УГИБДД Ставропольского края

Вечером 11 марта в Минераловодском городском округе Ставропольского края ВАЗ-2106 врезался во встречный грузовик, два человека погибли. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД региона, отечественная легковушка по неустановленным причинам выехала на встречную полосу.

- В 20:15 на 122 километре автодороги "Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды" водитель ВАЗ-2106 допустил выезд на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем MAN, - говорится в сообщении ведомства.

Легковой автомобиль от удара отбросило в кювет. На месте от полученных травм скончались два жителя Волгограда, ехавшие в "шестерке" - 57-летний водитель и 47-летний пассажир. Водитель большегруза не пострадал. На месте сейчас работают следователи, движение на участке дороги, где произошло ДТП затруднено.

Одной из возможных причин трагедии в Госавтоинспекции назвали зимнюю дорогу. На Ставрополье 11 марта бушует непогода. Из-за сильного бокового ветра и снежных накатов временно перекрыт отрезок федеральной трассы "Кавказ", Западный обход города Георгиевска и несколько улиц города Лермонтов.

Губернатор региона Владимир Владимиров в своем аккаунте в Instagram сообщил, что сейчас все дорожные службы края переведены в усиленный круглосуточный режим.

- На дорогах работает около 300 единиц техники, которые ведут расчистку от снега.

В частности, работы ведутся в Андроповском, Грачевском, Кочубеевском, Минераловодском и Шпаковском округах и Георгиевске. Ситуация находится на постоянном контроле, - написал Владимиров.

Жителей Ставрополья призывают не выезжать на личном транспорте без острой необходимости.