На Ставрополье два жителя Волгограда погибли в ДТП с грузовиком

Новости

Россия поделится своим опытом жилищного строительства 23:44
Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА 23:40
В РПЦ предостерегли духовенство от участия в митингах и политической борьбе 23:06
Байден направил на стимулирование экономики США $1,9 трлн 22:51
Легойда прокомментировал вопрос о замене погребения кремацией 22:46
В Подмосковье мужчина устроил поножовщину у торгового центра 22:19
Участницу международной преступной группы приговорили к 10 годам колонии 22:14
Международная акция "Сад памяти" стартует через неделю 22:12
Экспорт растительного масла могут ограничить в сентябре 22:10
Решетников оценил риск санкций против госдолга России 22:01
На аукционе Christie"s продали первое цифровое произведение искусства 21:29
Сербия намерена наладить производство "Спутника V" 21:09
"Спартак" обратился к президенту РФС из-за решения КДК 20:45
ЦБ: Потери клиентов банков от кибермошенников выросли в полтора раза 20:25
Еврокомиссия утвердила вакцину Johnson&Johnson от коронавируса 20:02
На красной ветке московского метро произошел инцидент с пассажиром 19:56
Организаторы попросили участников "Евровидения" от Беларуси заменить песню 19:49
Главу генконсульства Польши в Гродно вышлют из Беларуси в течение 48 часов 19:44
Facebook разрешит пользователям монетизировать контент 19:42
В Британии выявлен новый вариант коронавируса 19:28
ЦБ: Снижение инфляции до 4% может задержаться до начала 2022 года 19:24
Кабмин не рассматривал продление ипотеки в названных главой ЦБ регионах 18:58
Новые требования по охране труда появятся в общем доступе 18:44
"Газпром" и Монголия согласовали план по газопроводу "Союз Восток" 18:35
Италия, Норвегия и Дания приостановили использование вакцины AstraZeneca 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
11.03.2021 22:49
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье два жителя Волгограда погибли в ДТП с грузовиком

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Легковой автомобиль после столкновения с грузовиком выбросило в кювет Фото: пресс-служба УГИБДД Ставропольского края Легковой автомобиль после столкновения с грузовиком выбросило в кювет Фото: пресс-служба УГИБДД Ставропольского края
Легковой автомобиль после столкновения с грузовиком выбросило в кювет Фото: пресс-служба УГИБДД Ставропольского края

Вечером 11 марта в Минераловодском городском округе Ставропольского края ВАЗ-2106 врезался во встречный грузовик, два человека погибли. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД региона, отечественная легковушка по неустановленным причинам выехала на встречную полосу.

Фото: Прокуратура Тульской области
Под Тулой в ДТП с двумя автобусами пострадали шесть человек

- В 20:15 на 122 километре автодороги "Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды" водитель ВАЗ-2106 допустил выезд на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем MAN, - говорится в сообщении ведомства.

Легковой автомобиль от удара отбросило в кювет. На месте от полученных травм скончались два жителя Волгограда, ехавшие в "шестерке" - 57-летний водитель и 47-летний пассажир. Водитель большегруза не пострадал. На месте сейчас работают следователи, движение на участке дороги, где произошло ДТП затруднено.

Одной из возможных причин трагедии в Госавтоинспекции назвали зимнюю дорогу. На Ставрополье 11 марта бушует непогода. Из-за сильного бокового ветра и снежных накатов временно перекрыт отрезок федеральной трассы "Кавказ", Западный обход города Георгиевска и несколько улиц города Лермонтов.

Губернатор региона Владимир Владимиров в своем аккаунте в Instagram сообщил, что сейчас все дорожные службы края переведены в усиленный круглосуточный режим.

- На дорогах работает около 300 единиц техники, которые ведут расчистку от снега.

В частности, работы ведутся в Андроповском, Грачевском, Кочубеевском, Минераловодском и Шпаковском округах и Георгиевске. Ситуация находится на постоянном контроле, - написал Владимиров.

Жителей Ставрополья призывают не выезжать на личном транспорте без острой необходимости.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Песков заявил о подготовке Послания президента в очном формате
В Кремле выразили обеспокоенность повышением напряженности в Донбассе
Италия, Норвегия и Дания приостановили использование вакцины AstraZeneca
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 50 странах
Омбудсмен Москвы предложила ввести для женщин четырехдневную рабочую неделю
Каршеринговая компания заплатит за грубость в адрес клиента-должника
Телефонные мошенники придумали новую схему по выманиванию денег