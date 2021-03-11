В Махачкале ликвидировали боевика, планировавшего теракт

В ходе спецоперации в столице Дагестана был ликвидирован боевик, оказавший вооруженное сопротивление. Об этом "РГ" сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

На месте перестрелки обнаружены автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство в виде "пояса смертника".

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сотрудников силовых структур нет.

Напомним, режим КТО был введен сегодня утром в Советском районе Махачкалы. Ранее в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о подготовке членами бандгруппы теракта. Обнаруженному в частном доме бандиту было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего началась спецоперация по его задержанию.