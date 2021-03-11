В Махачкале спецслужбы предотвратили теракт

В ходе спецоперации, которая проходит в Махачкале, удалось пресечь подготовку террористического акта. Об этом "РГ" сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

По словам представителя НАК, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о подготовке членами бандгруппы преступления террористической направленности.

Для предотвращения теракта, а также безопасности граждан главой регионального ФСБ было принято решение о введении режима КТО на территории Советского района города Махачкала.

Обнаруженному в частном доме бандиту было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Как уточнили в НАК, спецоперация вступила в активную фазу.