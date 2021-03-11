Названа причина задымления на "зеленой" ветке петербургского метро

Движение на "зеленой" ветке петербургского метрополитена останавливалось в связи с коротким замыканием в кабельной соединительной муфте тоннеля. Об этом сообщила пресс-служба подземки Северной столицы.

Из-за того, что произошло резкое снижение изоляции, сработала релейная защита и поврежденная кабельная линия была отключена.

Кабельная муфта не загорелась, она только тлела. Тем не менее, чтобы его ликвидировать, потребовалось снять напряжение с контактного рельса, из-за чего движение на ветке было временно приостановлено.

ЧП произошло на перегоне у станции метро "Маяковская" в утренний час пик.

Сейчас движение полностью восстановлено.