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11.03.2021 13:59
Рубрика: Общество

Петербург и Москва вошли в топ рейтинга качества школьного образования

Текст: Ксения Колесникова
Рособрнадзор впервые опубликовал рейтинг качества школьного образования. Все российские регионы оценивались по 12 критериям: учитывались не только результаты детей по ЕГЭ, ОГЭ и Всероссийским проверочным работам, но и то, как школы используют лабораторное оборудование, компьютеры, сколько выпускников поступают в колледжи и вузы своего региона и многое другое.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Что интересно? В сводном итоговом рейтинге Рособрнадзора Санкт-Петербург обогнал Москву! Ненамного, всего на одну десятую балла, но обогнал.

Топ-5 российских регионов по качеству образования выглядит так:

Фото: maps-oko.fioco.ru

А вот антирейтинг - регионы, которые оказались в самом "хвосте":

Фото: maps-oko.fioco.ru

При этом по группам показателей "Результаты обучения школьников", "Практикоориентированность школьного образования" - Москва на первом месте. А вот по критериям "Управление системой школьного образования" Северная столица Москву опередила.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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- Почему появился этот рейтинг? Мы считаем, что оценивать качество образования по одним лишь баллам ЕГЭ нельзя. Сегодня мы накопили огромный массив информации, который включает и результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. Но кроме них мы оцениваем результаты работы чиновников - тех, кто отвечает за качество образования в субъекте, использование современных подходов в управлении школами. Использование компьютеров и лабораторного оборудования, поступление выпускников в колледжи и вузы, - рассказал Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. - Цель рейтинга - организовать открытость для граждан, родителей, учеников, учителей. Чтобы у них четко сложилось понимание, на каком месте по уровню общего образования субъект находится. Это посыл регионам, органам исполнительной власти: они смогут посмотреть на пробелы и провести "работу над ошибками". Мы планируем обновлять рейтинг не реже, чем два раза в год.

- Для регионов, которые оказались в аутсайдерах рейтинга, уже организовано консультационное и методическое сопровождение, сформированы "дорожные карты", не реже раза в месяц мы встречаемся, обсуждаем ситуацию, обеспечивая полную поддержку и открытость с нашей стороны, - подчеркнул Анзор Музаев.

Полный рейтинг можно посмотреть здесь.

В регионах Общество Образование Правительство Рособрнадзор Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Москва СЗФО Ленинградская область СЗФО Калининградская область ЦФО Ярославская область

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