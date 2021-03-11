Петербург и Москва вошли в топ рейтинга качества школьного образования

Что интересно? В сводном итоговом рейтинге Рособрнадзора Санкт-Петербург обогнал Москву! Ненамного, всего на одну десятую балла, но обогнал.

Топ-5 российских регионов по качеству образования выглядит так:

Фото: maps-oko.fioco.ru

А вот антирейтинг - регионы, которые оказались в самом "хвосте":

Фото: maps-oko.fioco.ru

При этом по группам показателей "Результаты обучения школьников", "Практикоориентированность школьного образования" - Москва на первом месте. А вот по критериям "Управление системой школьного образования" Северная столица Москву опередила.

- Почему появился этот рейтинг? Мы считаем, что оценивать качество образования по одним лишь баллам ЕГЭ нельзя. Сегодня мы накопили огромный массив информации, который включает и результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. Но кроме них мы оцениваем результаты работы чиновников - тех, кто отвечает за качество образования в субъекте, использование современных подходов в управлении школами. Использование компьютеров и лабораторного оборудования, поступление выпускников в колледжи и вузы, - рассказал Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. - Цель рейтинга - организовать открытость для граждан, родителей, учеников, учителей. Чтобы у них четко сложилось понимание, на каком месте по уровню общего образования субъект находится. Это посыл регионам, органам исполнительной власти: они смогут посмотреть на пробелы и провести "работу над ошибками". Мы планируем обновлять рейтинг не реже, чем два раза в год.

- Для регионов, которые оказались в аутсайдерах рейтинга, уже организовано консультационное и методическое сопровождение, сформированы "дорожные карты", не реже раза в месяц мы встречаемся, обсуждаем ситуацию, обеспечивая полную поддержку и открытость с нашей стороны, - подчеркнул Анзор Музаев.

Полный рейтинг можно посмотреть здесь.