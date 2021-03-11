В селах Ненецкого округа построят теплые боксы для пожарных машин

В сельских населенных пунктах Ненецкого округа появятся теплые боксы для пожарной техники.

Как сообщила администрация НАО, уже в этом году такой бокс стоимостью 45 миллионов рублей построят в селе Нижняя Пеша. Следующими станут поселки Индига и Хорей-Вер. В бюджет округа внесут необходимые изменения.

Решение о строительстве теплых гаражей в сельской местности власти НАО приняли после февральского пожара в поселке Нельмин-Нос, где в итоге сгорели частный жилой дом и магазин. Был сильный мороз, и пожарная машина замерзла, воду пришлось подвозить в бочках на снегоходах.

Главы муниципалитетов НАО отмечают, что пожарную технику надо держать только в теплых боксах, чтобы она всегда была готова к работе.

Кроме того, в округе планируют обновить парк пожарной техники, причем закупать будут машины, приспособленные к работе в условиях Крайнего Севера. Сельские огнеборцы пройдут дистанционное обучение.