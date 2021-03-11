Власти Коми хотят построить 42 километра дороги Сыктывкар - Нарьян-Мар

В Республике Коми планируют построить 42 километра автомобильной дороги Сыктывкар - Нарьян-Мар, возвести новый мост через Печору, а еще реконструировать 152 километра без асфальтового покрытия. Но для этого необходимо 29 миллиардов рублей. Региональные власти надеются на помощь федерального бюджета.

Как считает заместитель председателя правительства Коми Ирина Бахтина, данная дорога очень важна не только для республики - недалеко находится моногород Инта, а в Воркуте только авиационное и железнодорожное сообщение, но и для всего Севера и Арктической зоны Российской Федерации. Об этом она заявила ТАСС.

По мнению вице-премьера Коми, данное транспортное сообщение будет развивать и направления арктического туризма, в том числе экологический, промышленный и научный. В республике становятся популярными и путешествия, включающие охоту, рыбалку, посещение стоянок кочующих оленеводов, наблюдение за белыми медведями. Поэтому в правительстве региона в настоящее время разрабатывают концепцию арктического туристического кластера.