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11.03.2021 13:04
Рубрика: Культура

Картинную галерею Айвазовского в Феодосии закроют на ремонт

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Феодосийскую картинную галерею имени Ивана Айвазовского с 16 марта закроют для посетителей из-за ремонта в главном корпусе. Об этом "РГ" сообщила директор учреждения Татьяна Гайдук. По ее словам, в рамках ремонта внутри здания предполагается как смонтировать, так и заменить системы осушения стен, вентиляции, микроклимата, освещения и сигнализации.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
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- А главный выставочный зал запланировано отремонтировать вместе с участком кровли над ним, - уточнила директор галереи. - По предварительным оценкам, ремонт продлится около года.

Гайдук рассказала, что на время ремонта все экспонировавшиеся в главном корпусе работы переместят в фондохранилище, расположенное во втором корпусе, так называемом доме сестры художника.

- Все это время галерея работать не будет, и ничего экспонироваться тоже, - предупредила директор учреждения. - Однако весь коллектив продолжит трудиться во втором корпусе, оставаясь в медиапространстве: нас по-прежнему можно будет видеть и на сайте галереи, и на других интернет-ресурсах.

Ранее администрация Феодосии, в чьем ведении находится галерея, заключила с подрядной организацией "НСТ" контракт на проведение работ для сохранения дома художника (главного корпуса галереи), который является объектом культурного наследия федерального значения. Сумма контракта - 585,9 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены до сентября 2022 года.

В 2019 году Крымский филиал Главгосэкспертизы России одобрил начало разработки проектной документации для реконструкции здания Феодосийской картинной галереи имени И.К. Айвазовского. Комплексные работы позволят устранить существующие проблемы объекта культурного наследия, который капитально не ремонтировался долгие годы. После реконструкции площадь галереи увеличится практически в два раза.

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