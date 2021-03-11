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11.03.2021 19:04
Рубрика: Дороги

На дорожные работы выделено более 200 млрд рублей

Текст: Марина Трубилина
Подготовка к дорожно-строительному сезону обсуждалась на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

В 2021 году на реализацию дорожных работ предусмотрены федеральные средства в размере 131 млрд рублей, еще 70,5 млрд рублей распределено в рамках разблокировки средств и 10,5 млрд выделено Республике Крым из Резервного фонда.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Вопросы исполнения финансовых обязательств находятся на особом контроле федерального центра, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. Освоить выделенные средства необходимо к 1 декабря. Также, по мнению Хуснуллина, на развитие транспортной инфраструктуры необходимо привлекать внебюджетное финансирование. Вице-премьер акцентировал внимание губернаторов на важности увеличения доли проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства. "Мы должны максимально привлекать внебюджетные деньги. Задача, которую мы себе ставим на ближайшие три года - за счет различных источников привлечь в отрасль порядка триллиона рублей", - сказал он.

Необходимо поменять подходы к формированию программ дорожных работ, добавил вице-премьер. В первую очередь, нужно выделять финансирование на ремонт дорог, входящих в опорную сеть страны. Во-вторых, включать в перечень ремонта транспортные артерии с высокими пассажиро- и грузопотоками.

Ключевой темой совещания стала подготовка регионов к старту нового дорожно-строительного сезона. Первый заместитель министра транспорта Андрей Костюк отметил, что наиболее масштабные работы пройдут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В программу мероприятий 2021 года вошли порядка 5 тысяч объектов, более 77% из них законтрактованы. Также регионам поставлена задача по формированию трехлетних программ дорожной деятельности, детализированных по срокам и объектам.

"Заблаговременная контрактация объектов 2022-2023 годов позволит подрядным организациям проработать вопрос ресурсного обеспечения дорожного хозяйства, в том числе достаточность техники, строительных материалов, трудовых ресурсов, а также принять меры в целях недопущения дефицита и роста цен", - подчеркнул Костюк.

Результатом должно стать достижение целевых показателей нацпроекта к 2024 году, в том числе - увеличение до 85% доли дорог городских агломераций в нормативном состоянии.

Другая важная задача - внедрение интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек. На это в 2020 году 22 регионам было выделено порядка 3 млрд руб. В этом году работа будет продолжена: предусмотрено финансирование в объеме 3,95 млрд рублей 25 регионам.

"Развитие интеллектуальных транспортных систем - это одна из ключевых задач, стоящих перед нами. Благодаря наладке этой системы мы можем увеличить пропускную способность дорожной сети вплоть до 20%", - подчеркнул Хуснуллин.

Фото: Сергей Михеев
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Также Костюк обратил внимание регионов на своевременное проведение противопаводковых мероприятий на региональных и местных дорогах.

В завершение совещания был рассмотрен проект строительства мостового перехода через реку Лена в районе города Якутска. Он позволит снять инфраструктурные ограничения, повысить конкурентоспособность местной экономики и качество жизни населения.

"Концептуально я поддерживаю строительство этого моста, однако считаю, что проект необходимо корректировать с точки зрения его стоимости", - сказал Хуснуллин. Глава Якутии, Минтранс, Росавтодор и Главгосэспертиза в течение двух недель должны доработать проект и представить свои предложения по его оптимизации.