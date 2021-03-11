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11.03.2021 15:06
Рубрика: Общество

У берегов Новороссийска морская вода окрасилась в красный цвет

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Близ берега на пляже Алексино в районе Цемесской бухты Новороссийска морская вода окрасилась в красный цвет.

Фото: iStock
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Как "РГ" сообщили в пресс-службе администрации города, это ежегодное явление.

По результатам анализов проб, это обусловлено цветением водорослей - мелких макрофитов. В своей массе они и окрашивают Черное море в яркий цвет.

Как рассказали специалисты, это не ново - в Новороссийске такое случается несколько раз в год. В естественных условиях эти водоросли не обладают токсичными свойствами. Угроза для людей и экологии отсутствует.

Как писала "РГ", ранее такое явление наблюдалось в районе улицы Морской новороссийского села Мысхако.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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