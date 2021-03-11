У берегов Новороссийска морская вода окрасилась в красный цвет

Близ берега на пляже Алексино в районе Цемесской бухты Новороссийска морская вода окрасилась в красный цвет.

Как "РГ" сообщили в пресс-службе администрации города, это ежегодное явление.

По результатам анализов проб, это обусловлено цветением водорослей - мелких макрофитов. В своей массе они и окрашивают Черное море в яркий цвет.

Как рассказали специалисты, это не ново - в Новороссийске такое случается несколько раз в год. В естественных условиях эти водоросли не обладают токсичными свойствами. Угроза для людей и экологии отсутствует.

Как писала "РГ", ранее такое явление наблюдалось в районе улицы Морской новороссийского села Мысхако.