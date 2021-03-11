В Крыму дни трех религиозных праздников объявлены выходными

Глава Республики Крым Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил нерабочими дни трех религиозных праздников в 2021 году. Документ опубликован на сайте правительства РК.

По уже устоявшейся в республике традиции нерабочими объявляются на полуострове дни самых крупных религиозных праздников. И в 2021 году 14 мая будет выходным по случаю мусульманского праздника разговения Ораза-байрама, 21 июня - в День Святой Троицы, а 20 июля - для празднования дня жертвоприношения Курбан-байрама.

В прошлые годы нерабочим днем объявлялся еще и праздник православной Пасхи, но в этом году он совпал с воскресеньем 2 мая.

А на следующей неделе крымчан ждет еще один дополнительный выходной, но уже не связанный с религией. 18 марта жители полуострова будут отмечать День воссоединения полуострова с Россией. Всего в РК в 2021 году 243 рабочих и 122 выходных дня.