В "Сириусе" количество жителей за десять лет увеличится втрое

На федеральной территории "Сириус" сейчас проживают примерно 13-14 тысяч человек. Ожидается, что через десять лет туда прибудут еще около 26 тысяч, а значит, их количество увеличится до 40 тысяч. Об этом ТАСС сообщил глава федеральной территории "Сириус" Андрей Столяров.

По его словам, с учетом реализации планов по строительству можно говорить о достаточно серьезном росте количества людей, которые будут в скором времени прибывать на территорию.

- В десятилетней перспективе мы ожидаем около восьми тысяч студентов университета, одну-две тысячи тех, кто будет учиться постоянно на программах допобразования, также порядка 1,5 тысячи педагогов, - отметил он.

В инновационном кластере, где будет создано большое количество офисов технологичных российских компаний-резидентов, ожидают около восьми тысяч сотрудников, а некоторых даже с семьями.

Кстати, в "Сириусе" разнообразное население - от представителей общины староверов до молодых ученых, от IT-разработчиков до школьных педагогов в третьем поколении.

Говоря о комплексном развитии территории с учетом морской акватории, глава "Сириуса" рассказал, что разделяет планы на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

- Среди краткосрочных - в Сочи уже анонсировали морское такси, нам бы хотелось поучавстовать в этом проекте, чтобы жители Сочи и туристы приезжали к нам по морю и наши жители и туристы могли прокатиться в другую сторону. Да, и поможет разгрузить дорогу.

Кроме того, в планах расширить пляж, создать более комфортные условия для гостей и улучшить набережную - в общем, сделать курорт мирового уровня, привлекая к этому лучших архитекторов страны.

Как ранее сообщала "РГ", в прошлом году в России появилась первая федеральная территория - ей стал сочинский округ, где расположен образовательный центр "Сириус". Территория создана на основании обновленной Конституции РФ, она экономически самостоятельная, со своим бюджетом и имуществом.