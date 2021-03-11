В составе крымских пассажирских поездов появятся вагоны-автовозы

С 16 марта в пассажирских поездах дальнего следования "Таврия" Москва - Симферополь появятся спецвагоны-автомобилевозы, которыми туристы смогут воспользоваться для доставки личных машин и мотоциклов на полуостров и обратно. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

- Благодаря такой услуге пассажиры не будут тратить свои силы на поездку за рулем на длительное расстояние, - рассказал гендиректор компании Александр Ганов. - Автовладельцы смогут спокойно наслаждаться путешествием в любом поезде компании, пока автомобиль едет в пункт назначения.

Преимущества такой услуги очевидны: во-первых, автовладелец избегает лишнего износа своей машины, во-вторых, экономит на топливе, в-третьих, не тратится на ночлег по пути и проезд по платным дорогам. Правда, перевозка машины в автомобилевозе обойдется в сумму от 35 тысяч рублей, а мотоцикла - от 15. При этом поезд может перевезти не более четырех легковушек и не более 10 мотоциклов.

Ранее компания объявила об открытии новых железнодорожных маршрутов Москва - Феодосия и Мурманск - Симферополь. Поезд будет курсировать раз в три дня, начиная с 30 апреля. С момента запуска пассажирских поездов по Крымскому мосту в декабре 2019 года составы "Таврия" уже перевезли 1250000 пассажиров. Поезда ходят в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кисловодска, Перми, Челябинска и других городов России.