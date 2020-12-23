За год поезда перевезли в Крым более 1,1 миллиона пассажиров

Пассажирские поезда дальнего следования "Таврия" за год с момента запуска первого поезда перевезли в Крым и обратно более 1,1 миллиона пассажиров, а маршрутную сеть расширили с двух до 16 направлений. А сегодня, 23 декабря, с Московского вокзала Санкт-Петербурга на полуостров отправился юбилейный поезд. Об этом сообщила пресс-служба компании перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Первый поезд по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь в режиме телемоста проводил в Крым президент России Владимир Путин. Тогда, 23 декабря 2019-го, из северной столицы отправились в первую в истории поездку на пассажирском поезде по Крымскому мосту 383 пассажира, а за год "Таврия" № 7/8 Санкт-Петербург - Севастополь перевезла более 330 тысяч пассажиров и совершила 265 оборотных рейсов.

Спустя год поезда "Таврия" связывают Крым с Петербургом, Москвой, Кисловодском, Екатеринбургом, Челябинском, Уфой, Казанью, Вологдой, Адлером, с осени - со Смоленском, Брянском и Орлом. А перед новогодними праздниками компания-перевозчик продлила маршруты поездов "Таврия" Симферополь - Екатеринбург до Перми, Омска и Тюмени, а также запустила новые маршруты Симферополь - Астрахань и Москва - Адлер. Общая протяженность всех маршрутов поездов "Таврия" - 40 тысяч километров железнодорожных путей по всей стране. Они охватывают более 200 станций и четыре часовых пояса.

- За год курсирования поезда, следующие в Крым и обратно, перевезли более 1 100 000 путешественников, 75 процентов из которых увидели Крымский мост, - рассказал генеральный директор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов. - Все "Таврии" выполнили 2 290 рейсов и проехали более 5 300 000 километров. Обеспечивая пассажирские перевозки с декабря 2019 года и несмотря на связанные с пандемией сложности, мы развернули маршрутную сеть, увеличив количество направлений с двух до 16-ти. Также развиваем новые направления деятельности, в том числе туристической направленности.

Самым популярным направлением по итогам года стал маршрут Москва - Симферополь, а из региональных - участок Саратов - Симферополь. Каждый пятый пассажир поездов "Таврия" - ребенок, следовавший к месту отдыха с родителями. Были среди путешественников и животные - за год крымские поезда перевезли 7000 животных, в основном кошек.

В поезде у проводника чаще всего заказывают чай с печеньем, а в качестве сувенира предпочитают эксклюзивный магнит с достопримечательностями Крыма. В вагонах-ресторанах поездов "Таврия" самым популярным блюдом на первое по итогам года стал борщ. На второе пассажиры предпочитали бефстроганов с картофельным пюре, а на десерт - яблочный штрудель с мороженым.