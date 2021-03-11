В Екатеринбурге прокуратура проверит незаконный захват земли под парковку

Свердловская областная прокуратура проверит достоверность фактов, изложенных в публикациях местных СМИ. Утверждается, в частности, что вблизи дома номер 200 на улице Московской некие люди самовольно устроили платную стоянку для машин.

"Согласно сообщению, неизвестные лица на земельном участке установили будку со шлагбаумом, требуя от жителей дома деньги за парковку автомобилей. Запланировано проведение выездной проверки соблюдения требований земельного законодательства", - сообщила официальный представитель ведомства Марина Канатова.

Подобные конфликты в уральском миллионнике не редкость. Однако конкретно этим заинтересовались надзорные органы. Обстановку на месте и обстоятельства конфликта проверят также специалисты управления Росреестра, земельного комитета мэрии, администрации Ленинского района и полицейские.

"Кроме того, - уточнили в прокуратуре, - направлен запрос в министерство по управлению государственным имуществом области, администрацию города о законности использования земельного участка".

Как ранее писала "РГ", в Екатеринбурге даже составляют каталог нелегально захваченной муниципальной земли. Автор проекта - горожанин Дмитрий Кречетов, вместе с единомышленниками он регулярно отправляет в мэрию сигналы о ямах на дорогах, сломанных заборах и тому подобном.

- Мы видим объект, вручную проверяем его по кадастровым картам Росреестра, и если огороженная территория принадлежит муниципалитету, отправляем обращение в администрацию, - рассказал он.

Проверка первых 200 сообщений показала: в 158 случаев землей пользовались незаконно. Материалы переданы в полицию и прокуратуру. Лицам, самовольно захватившим участки, выставляют расчеты за фактическое пользование землей и привлекают к административной ответственности.