В Тюмени связали шарф 137 метров длиной

34 вязальщицы Тюмени совместными усилиями сделали самый огромный шарф в стране.

Размер изделия, который для его авторов олицетворяет тепло, уют и семью, составляет 137 метров в длину и 40 сантиметров в ширину. Еще не получив сертификат о рекорде России, местные мастерицы уже потирают натруженные руки: они точно опередили женщин из Ханты-Мансийска, которые ранее зарегистрировали шарф длиной 103 метра и шириной 30 сантиметров.

Как и обещали месяц назад, готовый тюменский шарфище рукодельницы представили публике в канун Международного женского дня на сцене Дома культуры "Водник". Под прицелом камер и.о. заместителя директора ДК Юлия Кушина с коллегами измерила вязаное полотно, а позже отправила видео и электронную заявку в экспертную комиссию Книги рекордов России. Ответа тюменки ждут со дня на день.

Сейчас тяжелый разноцветный аксессуар выставлен в "Воднике", но скоро его собираются пристроить на хранение в один из местных музеев. А вот подписчики городских пабликов предлагают специалистам разобрать изделие на кусочки и отдать их в дома престарелых и детские дома, чтобы действительно согреть теплом нуждающихся в заботе.