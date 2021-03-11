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11.03.2021 19:22
Рубрика: Легковые авто

Renault представила новый логотип

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Новый логотип французской компании был впервые продемонстрирован в рамках презентации стратегии "Ренолюция" (Renaulution).

Фото: Пресс-служба Renault
В России стартовали "живые" продажи нового Renault Duster

Первой моделью с новой эмблемой на радиаторной решетке стал Renault 5 Prototype. Затем логотип постепенно внедрялся в жизнь. Отзывы аудитории убедили руководство Renault официально утвердить новую эмблему.

"Наш ромб - один из самых узнаваемых символов в мире и в мире автомобилей. Это простая геометрическая фигура с яркой индивидуальностью. Перед нами стояла задача обновить ее, придав новый смысл и современные ценности, с которыми наш бренд станет двигаться в будущее", - тмечается Жиль Видаль, директор по дизайну Renault.

Предыдущая версия эмблемы Renault, созданная в 1992 году и обновленная в 2015 году, начала устаревать. По словам Видаля разработка нового варианта велась с 2019 года. Логотип должен был соответствовать задачам, которые стоят перед современным глобальным брендом, и отражать его разносторонний характер, в том числе в цифровом мире.

"К 2024 году новый логотип станет неотъемлемым атрибутом всего модельного ряда Renault" - заключает Видаль.

#Renault