Renault представила новый логотип

Новый логотип французской компании был впервые продемонстрирован в рамках презентации стратегии "Ренолюция" (Renaulution).

Первой моделью с новой эмблемой на радиаторной решетке стал Renault 5 Prototype. Затем логотип постепенно внедрялся в жизнь. Отзывы аудитории убедили руководство Renault официально утвердить новую эмблему.

"Наш ромб - один из самых узнаваемых символов в мире и в мире автомобилей. Это простая геометрическая фигура с яркой индивидуальностью. Перед нами стояла задача обновить ее, придав новый смысл и современные ценности, с которыми наш бренд станет двигаться в будущее", - тмечается Жиль Видаль, директор по дизайну Renault.

Предыдущая версия эмблемы Renault, созданная в 1992 году и обновленная в 2015 году, начала устаревать. По словам Видаля разработка нового варианта велась с 2019 года. Логотип должен был соответствовать задачам, которые стоят перед современным глобальным брендом, и отражать его разносторонний характер, в том числе в цифровом мире.

"К 2024 году новый логотип станет неотъемлемым атрибутом всего модельного ряда Renault" - заключает Видаль.