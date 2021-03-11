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11.03.2021 14:15
Рубрика: Общество

Рогозин объяснил выбор американцев "Союза" для отправки на МКС

Фото: КЦ "Южный"/Роскосмос/РИА Новости Фото: КЦ "Южный"/Роскосмос/РИА Новости
Фото: КЦ "Южный"/Роскосмос/РИА Новости

Полеты новых американских пилотируемых кораблей пока "нестабильны", поэтому США покупают места на "Союзе" для отправки своих астронавтов на МКС. Такое объяснение дал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Фото: iStock
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Ранее американская компания Axiom Space приобрела у "Роскосмоса" места для астронавта Марка Ванде Хая на корабле "Союз МС-18"​​​. В NASA заявили, что в обмен предоставит Axiom Space место на американском корабле в 2023 году.

"Батут" их, по всей видимости, работает так себе. Полеты на МКС нестабильны, потому и возникла крайняя необходимость подстраховаться и отправить своего парня на нашем корабле, чтобы не оставить станцию (их сегмент) вообще без присмотра", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Он добавил, что полученные от этого средства госкорпорация вложит "в новые разработки".

Запуск корабля "Союз МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечен на 9 апреля с космодрома Байконур. Партнерами Ванде Хая по экипажу станут россияне Олег Новицкий и Петр Дубров.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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