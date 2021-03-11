Рогозин объяснил выбор американцев "Союза" для отправки на МКС

Полеты новых американских пилотируемых кораблей пока "нестабильны", поэтому США покупают места на "Союзе" для отправки своих астронавтов на МКС. Такое объяснение дал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ранее американская компания Axiom Space приобрела у "Роскосмоса" места для астронавта Марка Ванде Хая на корабле "Союз МС-18"​​​. В NASA заявили, что в обмен предоставит Axiom Space место на американском корабле в 2023 году.

"Батут" их, по всей видимости, работает так себе. Полеты на МКС нестабильны, потому и возникла крайняя необходимость подстраховаться и отправить своего парня на нашем корабле, чтобы не оставить станцию (их сегмент) вообще без присмотра", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Он добавил, что полученные от этого средства госкорпорация вложит "в новые разработки".

Запуск корабля "Союз МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечен на 9 апреля с космодрома Байконур. Партнерами Ванде Хая по экипажу станут россияне Олег Новицкий и Петр Дубров.