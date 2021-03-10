Госкорпорация "Роскосмос" сообщила, что вместо российского космонавта Сергея Корсакова на "Союзе МС-18", который должен стартовать к МКС 9 апреля, на станцию отправится американец Марк Ванде Хай. Он полетит вместе с нашими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым.

Таким образом "Роскосмос" возвращается к практике международных запусков. Хотя, как ожидалось, экипаж "Союза МС-18" впервые за двадцать лет должен был быть полностью российским. Почему? Напомним: начиная с 2011 года и до прошлого мая американские астронавты доставлялись на орбиту исключительно на российских "Союзах". С началом полетов корабля Crew Dragon Илона Маска ситуация изменилась. Но даже после этого США продолжают пользоваться российскими космическими кораблями.

Всего, по данным НАСА, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более 4 млрд долларов. За это время стоимость "билета" для них возросла с 20 до 90 (по состоянию на 2020 год) млн долларов.

"В начале 2020 года американская сторона заявила о готовности приобрести услуги по доставке только одного астронавта осенью 2020 года: в настоящее время обсуждаются условия, корректируется проект модификации", - говорилось в годовом отчете, размещенном на сайте "Роскосмоса".

Сейчас изменение состава экипажа проведено по настоятельным просьбам американской стороны. NASA озвучило свои пожелания только в конце прошлого года, а потому российской стороне пришлось пойти на изменение уже согласованной программы полетов. Как подчеркивается, "Роскосмос" идет на это решение, подтверждая приверженность совместным договоренностям и духу совместного использования Международной космической станции.

Корабль "Союз МС-18" станет вторым, который полетит к МКС по короткой двухвитковой схеме

Замена проведена и в дублирующих экипажах экспедиции МКС-65. Тем же решением из состава дублера выведен космонавт "Роскосмоса" Дмитрий Петелин, а его место займет астронавт NASA Энн МакКлейн. Так что традиция международных экипажей, существующая уже более двадцати лет, вновь будет продолжена.

NASA сообщило, что заключило контракт с американской компанией из Хьюстона Axiom Space для полета астронавта на "Союзе МС-18" в обмен на место на будущем американском корабле, полет которого ожидается в 2023 году, - пишет РИА Новости. Как пояснили в "Роскосмосе", договоренности о бартерных полетах с NASA еще нет, хотя такая возможность обсуждается. В любом случае, подчеркивают специалисты, это станет возможным только после завершения американской стороной испытаний своих новых кораблей и подтверждения их безопасности.

Ранее начальник ЦПК имени Юрия Гагарина Герой России Павел Власов, говорил, что уже отобрана группа российских космонавтов для полетов на новых американских пилотируемых кораблях.

В свое время первым российским космонавтом, который совершил полет на американском шаттле "Дискавери", стал космонавт, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации Сергей Крикалев, ныне исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса". Челнок провел на орбите восемь суток. В одном видеоинтервью Крикалеву задали вопрос: тяжело ли ему было в том полете? Все-таки непривычная обстановка, совершенно другая техника, коллеги все иностранцы, чужой язык... Ответ был неожиданным: "Так ведь и им было непросто!".

Между тем

Корабль "Союз МС-18" станет вторым, который полетит к МКС по короткой двухвитковой схеме. В октябре прошлого года его предшественник - "Союз МС-17" впервые преодолел путь на орбиту за 3 часа 3 минуты. Обычно полет "Союзов" к МКС занимал около шести часов.