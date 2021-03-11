Ролик Манижи стал третьим по числу просмотров на канале "Евровидения"

Этот номер с одинаковым интересом смотрят и в России, и в Европе. Что конечно, приятно, ведь по приметам "Евровидения", чем больший интерес вызывают исполнитель и песня, тем больше у них шансов победить.

Пока же у выигравшей российский национальный отбор Манижи много дел в Москве. Предстоит снять официальный видео-клип для конкурса. Ну и конечно, выбрать режиссера-постановщика, декорации, а также репетиции, репетиции…

Напомним, 65-й конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 18 по 22 мая.