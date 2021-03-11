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11.03.2021 21:36
Рубрика: Спорт

"Барсу" подранили

"ПСЖ" выбил каталонцев из Лиги чемпионов
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(8403)
Стали известны очередные участники четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Вслед за "Порту" и дортмундской "Боруссией" в следующий раунд вышли "Ливерпуль" и "Пари Сен-Жермен".
Не исключено, что матч с "ПСЖ" стал последним для Лионеля Месси в футболке "Барселоны" в Лиге чемпионов. Фото: Reuters

Французский клуб выбил из турнира "Барселону" с Лионелем Месси. По сути, все вопросы по исходу этого противостояния были сняты уже в первом матче на "Камп Ноу", в котором сильнее были гости - 4:1. Ответная встреча в Париже завершилась вничью 1:1.

К чести каталонцев, во втором поединке они сделали все возможное, дабы выиграть. И моментов у них было намного больше, чем у хозяев. Один только Месси мог забить несколько мячей. Самый явный голевой шанс аргентинец упустил в концовке стартовых 45 минут при счете 1:1, когда он не реализовал пенальти.

Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов по-своему уникален. Дело в том, что впервые с сезона 2004/05 в четвертьфинале не будет команд, в которых выступают Месси или Криштиану Роналду. Чуть ранее "Ювентус" с португальцем в составе не справился с "Порту".

Говорит ли этот факт о том, что мы наблюдаем за закатом эпохи Месси и Роналду, - большой вопрос. В любом случае грядущее лето станет одним из определяющих в карьере что для одного, что для второго. Особенно это касается Лионеля, у которого заканчивается контракт с "Барселоной". Прошлым летом аргентинец публично заявил о желании уйти из команды, но ценой огромных усилий "сине-гранатовые" смогли переубедить его остаться. Как оно будет через пару месяцев - посмотрим.

Ну а пока "ПСЖ" впервые за 26 лет выбил "Барселону" из Лиги чемпионов. Можно сказать, парижане отомстили каталонцам за поражение в 1/8 финала четыре года назад. Тогда Месси и компания каким-то чудом отыгрались с 0:4 в первом матче, разгромив французский клуб на своем поле со счетом 6:1.

Одним из главных творцов успеха "ПСЖ" является Мбаппе. К слову, Килиан превзошел достижение Месси в Лиге чемпионов. Гол в парижском матче стал для него 25-м в турнире. В возрасте 22 лет и 80 дней Мбаппе стал самым молодым игроком в истории соревнований, достигшим этой отметки. Ранее рекорд принадлежал Месси, который забил 25-й мяч в возрасте 22 лет и 286 дней.

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В параллельном матче "Ливерпуль" во второй раз подряд обыграл немецкий "Лейпциг" со счетом 2:0. Как и в первой встрече между этими клубами, отличились Мохаммед Салах и Садио Мане. Занятная статистика: при Юргене Клоппе "красные" 12 из 13 раз побеждали в плей-офф еврокубков по сумме двух игр.

Тем временем уже сегодня матчем "Химки" - "Ростов" стартует программа 22-го тура чемпионата России. Главное событие состоится на выходных: в субботу "Динамо" примет в принципиальном дерби "Спартак".

Всего три недели назад "бело-голубые" обыграли спартаковцев в Кубке России (2:0), лишив тем самым команду Доменико Тедеско шансов на трофей. После той встречи динамовцы добились двух побед в Премьер-лиге и поднялись уже на пятое место в таблице.

Впервые с сезона 2004/05 в четвертьфинале Лиги чемпионов не сыграют ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду 

Что касается "красно-белых", то они после поражения от "Рубина" (0:2) в полной мере реабилитировались в следующем туре, разгромив на своем поле "Краснодар" (6:1). С учетом неважной формы "Зенита" спартаковцы все еще остаются претендентами на чемпионство.

На данный момент в Премьер-лиге лидирует "Зенит", в активе которого 42 очка. В топ-5 также входят ЦСКА (40 очков), "Спартак" (38), "Сочи" (36) и "Динамо" (36).

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