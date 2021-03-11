Тюремное ведомство получило право блокировать сотовые телефоны заключенных

12 марта "Российская газета" публикует закон, обязывающий сотовых операторов блокировать мобильные телефоны заключенных по требованию Федеральной службы исполнения наказаний.

Пожалуй, сегодня трудно найти человека, которому бы не приходила SMS вроде "папа, я попал в аварию, срочно нужны деньги, чтобы откупиться". Если вы при этом не папа, а мама и ваш единственный сын лежит в колыбельке, то, как говорится, улыбнитесь: вас разыгрывают. И вполне может быть, что сигнал пришел из тюрьмы.

Конечно, нередко звонят и с воли. Однако сама ситуация, когда опытный телефонный аферист, даже попав в тюрьму, может остаться в своем бизнесе, как минимум вызывает, мягко говоря, недоумение.

Теперь, как уверяют эксперты, тюремные кол-центры будут вынуждены закрыться. Потому что связь им, наконец, обрубят.

"Кроме того, оперативная блокировка SIM-карт позволит пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды, которая сегодня также осуществляется с использованием услуг мобильной связи", - рассказал председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

С нелегальной связью за решеткой борются давно. Были испробованы разные способы. Несколько раз даже объявлялось о скорой победе.

Однако победы не случилось. По разным причинам. Как выяснилось, ни глушилки, ни какие-нибудь хитрые непроницаемые стены проблемы до конца не решают. В итоге эксперты пришли к выводу, что есть только один путь оставить зону вне зоны доступа: обязать сотовых операторов отключать тюремные сигналы. Но для этого потребовалось изменить закон.

Строго говоря, возможность обрывать у телефона невидимые провода была у ФСИН и раньше: в рамках оперативно-разыскной деятельности. Но есть нюанс: секретные службы уполномочены прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности страны. Иными словами, каждый раз нужны веские причины, чтобы заставить сотового оператора нажать кнопку "выкл". Нельзя было прислать связистам просто список номеров, которые должны замолчать. Теперь же появляются механизмы, позволяющие отключать телефоны именно списком за сам факт того, что они работают за решеткой. Ведь держать при себе сотовый телефон заключенному запрещено.

Блокировка будет производиться по письменному мотивированному обращению директора Федеральной службы исполнения наказаний, заместителя главы ведомства, а также начальников территориальных органов ФСИН. Чаще всего, безусловно, письма в сотовые компании будут направлять руководители территориальных управлений ФСИН. Директору же службы полномочия нужны на тот случай, если телефоны вдруг заговорят в каких-то казенных домах центрального подчинения.