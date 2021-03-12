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12 марта 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(8403)

Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 44-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части прекращения оказания услуг связи на территории следственных изоляторов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"

Дата подписания 9 марта 2021 г.
Опубликован 12 марта 2021 г.
Вступает в силу 20 марта 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

Тюремное ведомство получило право блокировать сотовые телефоны заключенных

Принят Государственной Думой 17 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 3 марта 2021 года

Статья 1

Статью 34 Федерального закона от 15 июля 1995 года N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 29, ст. 2759) дополнить частью восьмой следующего содержания:

"В случаях выявления фактов использования подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на территории следственного изолятора абонентских номеров подвижной радиотелефонной связи оказание услуг связи по этим абонентским номерам физическим лицам и пользователям услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя прекращается оператором связи на основании решения в письменной форме руководителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, или его заместителя либо начальника территориального органа уголовно-исполнительной системы, в ведении которого находится данный следственный изолятор.".

Статья 2

Статью 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 1998, N 30, ст. 3613; 2001, N 11, ст. 1002; 2008, N 45, ст. 5140) дополнить частью одиннадцатой следующего содержания:

"11. В случаях выявления фактов использования осужденными на территории исправительного учреждения абонентских номеров подвижной радиотелефонной связи оказание услуг связи по этим абонентским номерам физическим лицам и пользователям услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя прекращается оператором связи на основании решения в письменной форме руководителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, или его заместителя либо начальника территориального органа уголовно-исполнительной системы, в ведении которого находится данное исправительное учреждение.".

Статья 3

Внести в статью 64 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2006, N 31, ст. 3452; 2016, N 28, ст. 4558) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 64. Обязанности операторов связи и ограничение прав пользователей услугами связи при проведении оперативно-разыскных мероприятий, мероприятий по обеспечению безопасности Российской Федерации, осуществлении следственных действий, содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и исполнении уголовных наказаний в виде лишения свободы";

2) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Прекращение оказания услуг связи по абонентским номерам подвижной радиотелефонной связи в случаях использования этих абонентских номеров подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на территориях исправительных учреждений и следственных изоляторов осуществляется операторами связи на основании решения в письменной форме руководителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, или его заместителя либо начальника территориального органа уголовно-исполнительной системы, в ведении которого находится следственный изолятор или исправительное учреждение, в случаях, установленных федеральными законами.

Порядок взаимодействия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, его территориальных органов с операторами связи по вопросам прекращения оказания услуг связи по абонентским номерам подвижной радиотелефонной связи в случаях использования указанных абонентских номеров подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на территориях следственных изоляторов и исправительных учреждений, а также форма решения о прекращении оказания услуг связи, сроки его принятия и направления операторам связи, сроки прекращения оказания услуг связи по указанным абонентским номерам устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Оператор связи не может быть привлечен к ответственности и к нему не могут быть применены меры реагирования за нарушения лицензионных требований, вызванные прекращением оказания услуг связи по абонентским номерам подвижной радиотелефонной связи, в случаях использования указанных абонентских номеров подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на территориях исправительных учреждений и следственных изоляторов, если такое прекращение осуществлено на основании решения руководителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, или его заместителя либо начальника территориального органа уголовно-исполнительной системы, в ведении которого находится следственный изолятор или исправительное учреждение.".

Президент Российской Федерации В. Путин