В Болгарии построили роскошную "копейку"

Мастерская по тюнингу автомобилей GB Design из Болгарии осуществила необычный проект, объектом которого стала самая массовая малолитражка всего социалистического блока - ВАЗ 2101.

Итоговый результат преображения "копейки" силами болгарских мастеров можно описать как превращение Золушки в принцессу: при сохранении узнаваемого образа мечта миллионов советских граждан была убрана в изысканные туалеты. Говоря прозаически, автомобилю полностью перетянули интерьер кожей цветов бурбона и кофе с молоком, украсили его декором из полированного металла и лакированного ореха. Заново спроектированная панель с подлокотником и вещевым отсеком на центральном тоннеле встала как родная. Не менее удачная находка мастеров GB Design - сумки-клатчи на ремешках на дверных панелях и задней поверхности спинок передних сидений.

Проект приурочен к 50-летию выпуска первого экземпляра "копейки" и является наглядной демонстрацией умений мастеров компании на рынке.

Фото: GB Design