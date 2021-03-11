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11.03.2021 10:00
Рубрика: Легковые авто

В Болгарии построили роскошную "копейку"

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: GB Design Фото: GB Design
Фото: GB Design

Мастерская по тюнингу автомобилей GB Design из Болгарии осуществила необычный проект, объектом которого стала самая массовая малолитражка всего социалистического блока - ВАЗ 2101.

Фото: www.dfwcarsandtrucks.net
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Итоговый результат преображения "копейки" силами болгарских мастеров можно описать как превращение Золушки в принцессу: при сохранении узнаваемого образа мечта миллионов советских граждан была убрана в изысканные туалеты. Говоря прозаически, автомобилю полностью перетянули интерьер кожей цветов бурбона и кофе с молоком, украсили его декором из полированного металла и лакированного ореха. Заново спроектированная панель с подлокотником и вещевым отсеком на центральном тоннеле встала как родная. Не менее удачная находка мастеров GB Design - сумки-клатчи на ремешках на дверных панелях и задней поверхности спинок передних сидений.

Проект приурочен к 50-летию выпуска первого экземпляра "копейки" и является наглядной демонстрацией умений мастеров компании на рынке.

Фото: GB Design
Фото: GB Design