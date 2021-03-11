Новости

Разработан электрический мотоцикл Aurus 10:06
В Болгарии построили роскошную "копейку" 10:00
К выходным в Москву придет потепление 09:54
В Кургане прооперировали новорожденного с гидроцефалией 09:51
В Крыму сочли "клоунским междусобойчиком" встречу западных стран в ООН 09:47
В Петербурге на "зеленой" ветке метро произошло задымление 09:42
СМИ могут начать штрафовать за неупоминание о запрете террористов 09:40
В Эстонии готовятся ввести высший уровень ЧС из-за коронавируса 09:29
Телефонный мошенник вымогал деньги у пенсионеров 09:27
В Латвии смертность выросла почти на 40 процентов 09:22
Представители разных поколений описали жертвы ради карьеры 09:20
Бирюков: Вертолеты приступили к разведке паводковой обстановки в Москве 09:09
Mitsubishi будет продавать модели Renault под своим брендом 09:00
Захарова прокомментировала обеспокоенность Twitter замедлением трафика 08:51
Эксперт развеяла миф о выгодности кредитных карт 08:50
Суточная смертность от коронавируса в Бразилии превысила 2 000 человек 08:41
Источник: Роналду может покинуть "Ювентус" летом 08:35
Чернышенко: К системе ГТО присоединились 14,5 млн россиян 08:23
В Татарстане задержан замминистра местного управления МЧС 08:14
В Забайкалье произошла серия землетрясений 07:56
Фонд национального благосостояния в 2021 году пополняться не будет 07:37
Назван необычный симптом сердечного приступа 07:25
Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом" 07:10
Politico: 2020 год стал самым смертоносным в истории США 06:26
Немец прилетел с семьей в Россию ради вакцинации "Спутником V" 05:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
11.03.2021 09:29
Рубрика: В мире

В Эстонии готовятся ввести высший уровень ЧС из-за коронавируса

Текст: Надежда Ермолаева

Власти Эстонии ведут подготовку к объявлению в медицинской системе третьего, самого высокого уровня чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил информационному порталу ERR глава Департамента здоровья республики Юллар Ланно.

Фото: Postimees/Scanpix Baltics via Reuters
В Эстонии на фоне роста заболеваемости закончилась вакцина от коронавируса

По словам чиновника, третий уровень ЧС потребуется, если число госпитализированных с коронавирусом достигнет 1500 человек.

"Сегодня у нас есть около тысячи мест, так что очень много времени на раздумья не остается. Если число больных достигнет примерно 1 500, то, по всей вероятности, это решение придется принять", - сказал Ланно. Он также рассказал, что в Эстонии уже сейчас составляют инструкции на предмет того, кому будет оказана медицинская помощь, а кому придется отказать. При ЧС третьего уровня полностью приостанавливается плановое лечение, и больницы оказывают только неотложную помощь.

Напомним, что уже с этой недели в машинах скорой помощи Эстонии работает по два человека, ранее работали по трое. Министерство здравоохранения Эстонии обратилось к медучилищам с просьбой скорректировать план занятий с тем, чтобы как можно больше студентов, обладающих достаточным уровнем подготовки, смогли прийти на подмогу в больницы республики. Тем не менее, в училищах отмечают, что данный ресурс ограничен, поскольку большое количество студентов уже задействованы в больницах страны.

Напомним, что в Эстонии с 11 марта вступили в силу жесткие ограничения, введенные правительством, чтобы пресечь распространение "британского" штамма коронавируса. Ограничения будут действовать месяц. С сегодняшнего дня в республике закрыты магазины, за исключением точек продажи товаров первой необходимости. Также закрыты предприятия общепита, спортзалы, бассейны и развлекательные учреждения. Школьники переведены на дистанционную форму обучения. Гражданам рекомендуют сохранять социальную дистанцию на улице не менее двух метров друг от друга и передвигаться компанией не более двух человек.

За все время пандемии в Эстонии коронавирусом заболели почти 79 тысяч человек, умерли 677.

В мире Европа Эстония Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Глава ЦБ предложила продлить льготную ипотеку только в 24 регионах РФ
Захарова прокомментировала обеспокоенность Twitter замедлением трафика
Фонд национального благосостояния в 2021 году пополняться не будет
Размер социальных пенсий изменится с 1 апреля
Немец прилетел с семьей в Россию ради вакцинации "Спутником V"
Что британцы и пресса думают об интервью принца Гарри и Меган Маркл
Эксперты заговорили о необычной активности вице-президента США