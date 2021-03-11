В Эстонии готовятся ввести высший уровень ЧС из-за коронавируса

Власти Эстонии ведут подготовку к объявлению в медицинской системе третьего, самого высокого уровня чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил информационному порталу ERR глава Департамента здоровья республики Юллар Ланно.

По словам чиновника, третий уровень ЧС потребуется, если число госпитализированных с коронавирусом достигнет 1500 человек.

"Сегодня у нас есть около тысячи мест, так что очень много времени на раздумья не остается. Если число больных достигнет примерно 1 500, то, по всей вероятности, это решение придется принять", - сказал Ланно. Он также рассказал, что в Эстонии уже сейчас составляют инструкции на предмет того, кому будет оказана медицинская помощь, а кому придется отказать. При ЧС третьего уровня полностью приостанавливается плановое лечение, и больницы оказывают только неотложную помощь.

Напомним, что уже с этой недели в машинах скорой помощи Эстонии работает по два человека, ранее работали по трое. Министерство здравоохранения Эстонии обратилось к медучилищам с просьбой скорректировать план занятий с тем, чтобы как можно больше студентов, обладающих достаточным уровнем подготовки, смогли прийти на подмогу в больницы республики. Тем не менее, в училищах отмечают, что данный ресурс ограничен, поскольку большое количество студентов уже задействованы в больницах страны.

Напомним, что в Эстонии с 11 марта вступили в силу жесткие ограничения, введенные правительством, чтобы пресечь распространение "британского" штамма коронавируса. Ограничения будут действовать месяц. С сегодняшнего дня в республике закрыты магазины, за исключением точек продажи товаров первой необходимости. Также закрыты предприятия общепита, спортзалы, бассейны и развлекательные учреждения. Школьники переведены на дистанционную форму обучения. Гражданам рекомендуют сохранять социальную дистанцию на улице не менее двух метров друг от друга и передвигаться компанией не более двух человек.

За все время пандемии в Эстонии коронавирусом заболели почти 79 тысяч человек, умерли 677.