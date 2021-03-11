В Швейцарии миллионер оплатил штрафы за ношение никаба на улицах

Предприниматель франко-швейцарского происхождения Рашид Некказ заплатил штрафы за ношение дамами никаба в кантонах Санкт-Галлен и Тичино. Эту инициативу он намерен распространить на всю Швейцарию.

"Недавнее решение швейцарского электората о запрете скрывать лицо в общественных местах должно быть принято. Тем не менее, я сохраняю свою приверженность защите свободы вероисповедания и свободы одежды", - цитирует портал 20min.ch экстравагантного миллионера.

Некоторые гражданки уже начали задумываться о выезде из страны из-за запрета. Некказ объявил, что поможет тем, кто носит никаб добровольно. Бизнесмен готов потратить миллион евро для выплаты штрафов и в других европейских странах, в том числе в Бельгии и Франции.

Исламовед Сайда Келлер-Мессахли считает такой поступок неправильным. "Он рассчитывает, что сможет своими деньгами отменить решение референдума. Это слишком самонадеянно", - отмечает она. Исламский центральный совет Швейцарии (ICCS) тоже объявил, что поможет женщинам.

Напомним, 7 марта на референдуме 51,2 процента швейцарцев высказались против ношения никаба. Теперь кантоны должны адаптировать свои законы в течение двух лет. Исключения предусмотрены для мест отправления религиозного культа, а также для тех случаев, когда лицо прикрыто по медицинским причинам в целях безопасности.