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11.03.2021 10:25
Рубрика: Общество

Валерий Фальков: РНФ объявит новый конкурс на гранты для ученых в апреле

Текст: Мария Агранович
Уже в апреле 2021 Российский научный фонд (РНФ) объявит новый конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований. Об этом сообщил журналистам министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

- Поддержка проектов фундаментальных научных исследований Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) будет продолжена за счет расширения конкурсной деятельности Российского научного фонда, - заявил Валерий Фальков в четверг.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Напомним, так называемый конкурс "а", сбор заявок на который еще осенью 2020 года объявил РФФИ, был отменен из-за реорганизации двух научных фондов в начале марта.

- С прошлого года объем финансирования этого конкурса вырос до 1,5 миллиона рублей, и в новом конкурсе объем грантов сохранится, - заверил министр. - По основным параметрам они совпадают. И по сумме грантов, и по срокам реализации проектов - до 2 лет. Группы ученых - до 4 человек.

Валерий Фальков еще раз подчеркнул: все средства, которые были заложены на финансирование конкурса "а" и других конкурсов РФФИ, сохранятся и будут реализованы в рамках линейки грантов РНФ. Например, в 2021 году на это, как и планировалось, выделено 2,5 миллиарда рублей.

- В начале апреля наблюдательный совет РНФ утвердит свою грантовую линейку, - уточнил Фальков. - Фонд уже опубликовал свои планы, там появились особые типы грантов. В 2021 году будет отбор научных коллективов.

По словам министра, "простоя" не будет: в 2021 году пройдет отбор, в 2022 группы ученых уже получат финансирование. Средства, заложенные на это, в полном объеме переходят в РНФ.

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