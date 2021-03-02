Валерий Фальков: Конкурс РФФИ для ученых заменят новыми грантами от РНФ

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков разъяснил во вторник, 2 марта, возникшую накануне коллизию в связи с отменой ранее объявленного грантового конкурса в поддержку фундаментальных научных исследований. И вновь заверил, что грантовая поддержка науки на конкурсных условиях будет продолжена.

"Объем грантовых средств, которые выделяют ученым, после объединения РФФИ и Российского научного фонда не сократится, - утверждает Валерий Фальков. - Более того, РНФ приумножит работу, которую Российский фонд фундаментальных исследований проводил в регионах. Все эти вопросы подробно обсуждались с руководителями обоих фондов".

Так называемый конкурс "а" был объявлен Российским фондом фундаментальных исследований осенью 2020 года. А 1 марта 2021 года на сайте РФФИ появилось извещение, что он отменен и в этой связи прием новых заявок прекращен, а уже поступившие "останутся без рассмотрения".

В пресс-службе Минобрнауки разъяснили, что конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований 2021 года, отмененный РФФИ в связи с реорганизационными процессами, в ближайшее время будет объявлен Российским научным фондом. При этом финансовое обеспечение проектов, поддержанных по результатам конкурсного отбора, "будет проведено в планируемые сроки - начиная с 2022 года".

А в том, что касается уже принятых обязательств РФФИ "по финансовому обеспечению действующих проектов, включая их мониторинг и экспертизу", то они, по заверению главы Минобрнауки, "будут в полной мере выполнены" и будет "обеспечена непрерывность грантовой поддержки".

Как следует из тех же разъяснений, поддержка проектов фундаментальных научных исследований РФФИ (конкурс "а") будет продолжена за счет расширения конкурсной деятельности РНФ по приоритетному направлению "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами". Планируется увеличение числа победителей, введение нового типа поддерживаемых РНФ "задельных" проектов, предусматривающих проработку новых идей, формирование планов, определение методов и подходов исследований.

При этом увеличенный размер грантов и срок проектов обеспечат грантополучателям возможность непосредственно в рамках реализуемого проекта и без необходимости поиска дополнительного финансирования осуществлять поездки на конференции, проведение экспедиционных и полевых исследований, получить доступ к уникальным установкам и научному оборудованию, издавать научные труды, оплачивать публикации результатов исследований.

По словам самого Фалькова, одним из основных принципов объединения РНФ и РФФИ является "использование лучших практик в работе двух фондов". А в процессе объединения этих двух структур "сохранится преемственность основных видов деятельности РФФИ по финансовой поддержке фундаментальных научных исследований, основанной на принципах предоставления ученым права свободы творчества, выбора направлений и методов проведения исследований", говорится в сообщении из Министерства науки и высшего образования РФ.

Позиция Российского научного фонда по этому же злободневному вопросу изложена в деталях на официальном сайте РНФ.