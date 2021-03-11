Видео: как не нужно буксировать авто на гибкой сцепке

Для того, чтобы понять, как нужно буксировать неисправную машину на гибкой сцепке, можно почитать ПДД и мануалы в Сети. Или послушать советы бывалых автомобилистов. Или просмотреть этот снятый в Польше видеоролик. Практически все возможные ошибки, какие могут совершить буксирующие и буксируемые, тут показаны. Их нужно запомнить, чтобы ни за что не повторять.

Наиболее частая ошибка буксируемого - полностью положиться на мастерство буксирующего и усесться на заднее сидение своей машины с журналом или смартфоном. Не заведете машину - не включится гидравлика и пневматика, то есть делать все маневры на дороге будет физически непросто. Похоже, именно из-за этого владелец красной малолитражки (если, конечно, он был в салоне) не смог вовремя совершить правый поворот и чуть не съехал с трассы в кювет.

Еще одна частая ошибка - несоблюдение скоростного режима. Как объекты повышенной аварийной опасности, идущие на буксире машины должны держаться скорости 20-25 км/ч, но герои этого ролика выдавали ближе к 40 км/ч и чудом не столкнулись на повороте. И еще одно вытекающее из этого правило - водитель, идущий на буксире, не должен убирать ногу с педали тормоза и обязан быть готовым мгновенно на нее нажать.

Ну и последнее важное табу, которое нарушено на этом видео: идешь на буксире - держись своего ряда, не петляй из полосы в полосу, не создавай помехи другим участникам движения.

Как при столь небрежном вождении смогли проехать несколько сотен метров без аварии - непонятно. Есть подозрения, что добраться до ремонтной мастерской без приключений им в итоге не удалось.