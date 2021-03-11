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11.03.2021 14:00
Рубрика: Видео

Видео: толстые стебли бамбука пронзили легковушку

Текст: Вадим Давыденко

Чудовищное невезение, а может и наоборот, удачное стечение обстоятельств, какое случается один раз на миллион: стебли свежеспиленного бамбука высыпались из кузова грузовика на легковушку и пронзили ее насквозь. К счастью, водителя не задело, а больше в салоне никого не было.

Фото: скриншот www.vesti.ru
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Сцена, достойная киносаги "Пункт назначения", развернулась в китайском городе Цзинцзян (провинция Цзянсу на востоке страны). Водитель грузовика не закрепил в кузове перевозимый груз: понадеялся, видимо, что будет достаточно собственного веса, но забыл о силе инерции. Но когда машина затормозила на перекрестке, длинные стебли бамбука перелетели через кабину, как метательные снаряды из средневекового осадного орудия. И осыпали затормозивший чуть впереди люксовый седан.

Те, что попали в кузов - соскользнули по гладкой лаковой поверхности, а вот заднее стекло не выдержало, хрустнуло. И "стрелы" утыкали пустое сидение, как иголки булавочную подушечку. Попади хоть один острый "снаряд" в водительское сидение - фатальный исход был бы гарантирован, но в этот раз, как говорится, повезло.

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#видео