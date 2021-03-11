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11.03.2021 19:50
Рубрика: Общество

Все данные о воздухе, воде и почве будут раскрыты

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(8403)
Скрывать информацию о состоянии экологии можно будет только в единственном случае - если она составляет государственную тайну. Все остальные данные о составе воздуха, загрязнении воды и почвы должны быть опубликованы и находиться в свободном доступе. Закон об этом публикует "Российская газета".

"Экологические проблемы, как и в целом информация о состоянии окружающей среды, не должны замалчиваться, - отметил глава минприроды Александр Козлов. - Грязный воздух, вода, свалки, загрязняющие почву и убивающие все живое, - это беда не отдельно взятой территории, это касается каждого. Вовремя полученная информация - это спасенные жизни и здоровье, сохраненные экосистемы, благополучие всей страны, планеты".

Абрамченко: Деньги "Норникеля" пойдут на экологические проекты

Министр заверил, что будет обязательно следить за тем, чтобы такая информация была доступна людям. Также он пригрозил самыми жесткими мерами к тем, кто попытается что-то утаить от общественности.

Мониторинг состояния экологии надо реализовать в виде "одного окна", это должна быть единая система экологических данных, объяснила вице-премьер Виктория Абрамченко. "Все заинтересованные стороны - будь то государственный надзор, экологи, активисты, бизнес, научное сообщество - получат возможность обрабатывать эту информацию и использовать для планомерного повышения уровня экологических показателей", - заверила Абрамченко.

К экологической информации, которая подлежит размещению госорганами, относятся сведения о состоянии атмосферного воздуха, поверхностных вод водных объектов, почв, о радиационной обстановке, о стационарных источниках, об уровне или о массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ, об обращении с отходами производства и потребления, уточнили в минприроды. Более точные правила раскрытия экоинформации будут утверждены правительством, проект постановления уже разработан и проходит общественное обсуждение.

Мониторинг состояния экологии надо реализовать в виде "одного окна"

Экологи из WWF России обратили внимание на то, что для полноценного исполнения закона потребуется добрая воля предприятий - источников выбросов. Организация обратилась в Российский союз промышленников и предпринимателей с призывом как можно более добросовестно раскрывать такую информацию.

Общество Экология Власть Работа власти Госуправление

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