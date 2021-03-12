Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 39-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 3 марта 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 52, ст. 5498; 2011, N 30, ст. 4590, 4596; N 48, ст. 6732; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 30, ст. 4059; N 52, ст. 6971; 2014, N 30, ст. 4220; N 48, ст. 6642; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3994; 2016, N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4187; 2018, N 31, ст. 4841; 2019, N 30, ст. 4097; N 52, ст. 7771) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация) - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления об окружающей среде, в том числе о ретроспективном, текущем и прогнозируемом состоянии окружающей среды, ее загрязнении, происходящих в ней процессах и явлениях, а также о воздействии на окружающую среду осуществляемой и планируемой хозяйственной и иной деятельности, о проводимых и планируемых мероприятиях в области охраны окружающей среды.";

2) главу I дополнить статьей 43 следующего содержания:

"Статья 43. Информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация)

1. Информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация) является общедоступной информацией, к которой не может быть ограничен доступ, за исключением информации, отнесенной законодательством Российской Федерации к государственной тайне.

2. Информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация), обладателями которой являются федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, предоставляется указанными органами в порядке, установленном Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, которые обладают информацией о состоянии окружающей среды (экологической информацией), или уполномоченные ими организации размещают на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с помощью государственных и муниципальных информационных систем информацию о состоянии окружающей среды (экологическую информацию) в форме открытых данных, содержащую в том числе сведения (сообщения, данные):

1) о состоянии и загрязнении окружающей среды, включая состояние и загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных вод водных объектов, почв;

2) о радиационной обстановке;

3) о стационарных источниках, об уровне и (или) объеме или о массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ;

4) об обращении с отходами производства и потребления;

5) о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

4. Правила размещения и обновления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями информации о состоянии окружающей среды (экологической информации) на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с помощью государственных и муниципальных информационных систем, в том числе содержание информации о состоянии окружающей среды (экологической информации) и форма ее размещения, утверждаются Правительством Российской Федерации.

5. Информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация) предоставляется федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления гражданам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, общественным объединениям и некоммерческим организациям на безвозмездной основе, если иное не установлено Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", законодательством Российской Федерации в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.";

3) статью 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"утверждение правил размещения и обновления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями информации о состоянии окружающей среды (экологической информации) на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с помощью государственных и муниципальных информационных систем, в том числе содержание информации о состоянии окружающей среды (экологической информации) и форма ее размещения.";

4) в пункте 9 статьи 69 слова "или коммерческую" исключить.

Статья 2

Внести в часть первую статьи 7 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5485-I "О государственной тайне" (Российская газета, 1993, 21 сентября; Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 41, ст. 4673; 2004, N 35, ст. 3607) следующие изменения:

1) в абзаце третьем слово "экологии," исключить;

2) дополнить абзацем следующего содержания:

"составляющие информацию о состоянии окружающей среды (экологическую информацию).".

Статья 3

Внести в статью 5 Федерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3283; 2018, N 17, ст. 2435) следующие изменения:

1) в пункте 4 слова "загрязнении окружающей среды," исключить;

2) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12) составляющих информацию о состоянии окружающей среды (экологическую информацию).".

Статья 4

Пункт 2 части 4 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2019, N 49, ст. 6986) изложить в следующей редакции:

"2) информации о состоянии окружающей среды (экологической информации);".

Президент Российской Федерации В. Путин