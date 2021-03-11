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Вышел трейлер криминальной рэп-драмы с Джонни Деппом "Город лжи"

Новости
    11.03.2021, 14:20
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Мученическая криминальная драма с Джонни Деппом "Город лжи", на несколько лет пропавшая из прокатных графиков, все-таки добирается до экранов.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер "Кислорода" - нового триллера автора "Кровавой жатвы"

В Сети появился новый трейлер картины и обозначилась дата премьеры.

Напомним: Депп сыграл здесь детектива Пула, расследующего убийства рэп-величин Тупака Шакура и Ноториуса Бига.

Изначально лента должна была выйти еще осенью 2018-го, но - как предполагается - из-за скандала на съемках и последовавших судебных разбирательств с Деппом, якобы избившим одного из членов команды картины, премьеру отменили.

Новая дата - 19 марта. А 9 уже апреля состоится онлайн-релиз проекта.

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