Вышел трейлер криминальной рэп-драмы с Джонни Деппом "Город лжи"

Мученическая криминальная драма с Джонни Деппом "Город лжи", на несколько лет пропавшая из прокатных графиков, все-таки добирается до экранов.

В Сети появился новый трейлер картины и обозначилась дата премьеры.

Напомним: Депп сыграл здесь детектива Пула, расследующего убийства рэп-величин Тупака Шакура и Ноториуса Бига.

Изначально лента должна была выйти еще осенью 2018-го, но - как предполагается - из-за скандала на съемках и последовавших судебных разбирательств с Деппом, якобы избившим одного из членов команды картины, премьеру отменили.

Новая дата - 19 марта. А 9 уже апреля состоится онлайн-релиз проекта.