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11.03.2021 18:55
Рубрика: Культура

Арии весны

Звезды мировой оперы выступили в Большом театре
Текст: Ирина Муравьева
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(8403)
Концерт на Исторической сцене прошел под девизом "Весна. Любовь. Опера". Это второй проект гала мировых звезд на сцене Большого театра выдающегося испанского певца Пласидо Доминго, активно выступающего в свои 80 лет, несмотря на все обстоятельства сезона. Афиша его концерта-гала по составу исполнителей могла бы составить конкуренцию любой сцене - от Зальцбурга до Нью-Йорка. В программе арии и дуэты из итальянских и французских опер, на бис - русскоязычный сюрприз.
Пласидо Доминго и Аида Гарифуллина спели дуэтом сцены из опер Верди "Аида" и "Травиата". Фото: Дамир Юсупов / Большой театр Пласидо Доминго и Аида Гарифуллина спели дуэтом сцены из опер Верди "Аида" и "Травиата". Фото: Дамир Юсупов / Большой театр
Пласидо Доминго и Аида Гарифуллина спели дуэтом сцены из опер Верди "Аида" и "Травиата". Фото: Дамир Юсупов / Большой театр

Концерт с посвящением весне, со всеми ее оптимистическими смылами возрождения, обновления, радостных надежд, собрал в Большом театре солидный московский бомонд - от руководителей банков и правительственных подразделений до популярных артистов и телеведущих. Два отделения программы Доминго построил так, чтобы публика смогла в этот вечер прочувствовать все страсти и краски оперной любви - от юных порывов Джульетты до виртуозной игры прожженного знанием женской души моцартовского Дон Жуана, от темной силы цыганской Кармен до "хтонической" в исполнении Оксаны Дыка арии леди Макбет. Оркестром Большого театра в этот вечер дирижировал Антон Гришанин - аккуратно и размеренно для столь страстной темы, как весна и любовь.

Фото: из личного архива
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Между тем сам Доминго, выходивший на сцену сольно и в дуэтах, демонстрировал даже не столько вокальную силу (голос его звучал с тускловатой сфуматной краской), сколько невероятную драматическую энергию, захватывающую и в Гамлете, и в образе седовласого Жермона - лирического, чуткого и одновременно непреклонного отца, который не может себе позволить растаять от бесконечного шарма Виолетты (Аида Гарифуллина), принять вне логики буржуазных интересов ее любовь к Альфреду, подобную лавине или несущемуся потоку. На сцену вместе с Доминго выходила и Оксана Дыка (Украина), с каким-то дьявольским темпераментом и необузданной силой исполнявшая арии Турандот и Леди Макбет, а также Аиду в дуэте с маэстро. Уругвайский бас-баритон Эрвин Шротт был элегантным и ироничным в своей коронной партии Дон Жуана, а Мария Катаева продемонстрировала "стальной" характер цыганки Кармен. Впервые в России выступил блистательный мексиканский тенор Хавьер Камарена: в образе доницеттиевского Роберто Деверё он буквально сразил зал своим искусством пения длинного легато, чистейшими высокими нотами и тонкой разрядкой звука негромкого и завораживающего голоса.

Однако основная коллизия "весны и любви" обнажилась в финале, когда зазвучало попурри, и мужское трио с энтузиазмом распевало итальянские мелодии своим партнершам, а те с не меньшим энтузиазмом отвечали им. Сюрпризом от мировых звезд стали "Подмосковные вечера" на русском языке, пусть и на ломаном.

Кстати

Пласидо Доминго исполнит в Большом театре партию Родриго в вердиевском "Дон Карлосе" (15 и 18 апреля) и Жоржа Жермона в "Травиате" (5 и 8 мая).

Культура Музыка Классика Большой театр

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