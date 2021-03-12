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12.03.2021 10:23
Рубрика: Культура

Актриса Наталья Павленкова вошла в состав жюри фестиваля "Дубль дв@"

Текст: Валерий Кичин
В жюри XII онлайн-фестиваля кино и театра  "Дубль дв@" - пополнение: к уже объявленной команде рефери добавилась актриса Наталья Павленкова.
Фото: Из личного архива Фото: Из личного архива
Фото: Из личного архива

Заслуженная артистка России, Наталья Павленкова уроженка Нижнего Новгорода. Окончила Горьковское театральное училище, а затем знаменитую "Щуку" - театральное училище имени Щукина при Театре имени Вахтангова. Играла в Горьковском академическом театре драмы, московском Новом драматическом театре, сейчас ее можно видеть в спектаклях Электротеатра Станиславский (бывший театр имени Станиславского) и Театра Наций, Москва.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Владимир Хотиненко возглавит жюри фестиваля "Дубль дв@"

Снималась в фильмах "Класс коррекции", "Подбросы", "Зоология", "Конференция", "Близкие", "Иванько", "Зимний путь". Приз за лучшую женскую роль в фильме "Зоология" на фестивале "Кинотавр", Сочи. Приз за лучшую женскую роль в фильме "Конференция" на фестивале в Каире.

Таким образом, жюри главного конкурса XII фестиваля "Дубль дв@" будет работать под председательством режиссера Владимира Хотиненко в составе: Иван И. Твердовский (режиссер), Наталья Павленкова (актриса), Наталья Иванова (продюсер), Светлана Хохрякова (критик) и Ядвига Юферова (зам. главного редактора "Российской газеты").

Фестиваль пройдет с 6 по 20 апреля на сайте. Он покажет 11 полнометражных игровых фильмов, 12 короткометражных картин и три театральных музыкальных спектакля. Все просмотры бесплатны и доступны в любой точке планеты.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и театр с Валерием Кичиным

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