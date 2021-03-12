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Рубрика: В мире

Байден анонсировал открытие школ до конца первых 100 дней его президентства

Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Американский лидер Джо Байден рассчитывает, что к концу первых 100 дней его пребывания на посту президента США большую часть начальных и средних школ страны удастся вновь открыть для посещения. Об этом он заявил в телеобращении к согражданам, приуроченном к годовщине введения в стране ограничений из-за пандемии коронавируса.

Фото: REUTERS
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По словам хозяина Белого дома, после принятия плана стимулирования экономики, а также благодаря вакцинации учителей и школьных работников, удастся ускорить масштабные усилия по всей стране, направленные на то, чтобы безопасно возобновить работу учебных заведений, пишет ТАСС. Он подчеркнул, эта задача станет главной в работе нового министра образования - Мигеля Кардоны.

Напомним, ранее Байден подписал новый пакет мер стимулирования экономики США в условиях пандемии объемом 1,9 триллиона долларов. Известно, что примерно 400 миллиардов долларов пойдут непосредственно на борьбу с пандемией. Около одного триллиона долларов направят на оказание помощи населению - многие американцы смогут получить единовременную выплату в размере 1,4 тысячи долларов. Остальные средства будут выделены на стимулирование восстановления экономики.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 29,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 530,6 тысячи человек. По этим показателям страна занимает первое место в мире.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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