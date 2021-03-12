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12.03.2021 14:12
Рубрика: Бензин

Биржевая цена бензина АИ-92 побила рекорд мая 2018 года

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Биржевая цена бензина АИ-92 поднялась до 55,75 тыс. рублей за тонну, следует из данных торгов на Санкт-Петербургской Международной Товарной-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Это максимальная цена этой марки с мая 2018 года для Европейской части России. За три последних месяца стоимость бензина на бирже выросла более чем на 20%, а с начала года почти на 12,5%. В рознице бензин подорожал за этот же период на 2,1%.

Ранее, 10 марта правительство решило скорректировать параметры демпфирующего механизма, сглаживающего разницу между экспортной и внутрироссийской стоимостью топлива в сторону увеличения компенсации нефтеперерабатывающим компаниям. Это позволит улучшить экономику нефтепереработки и создаст условия сдерживания роста розничных цен не выше инфляции.