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12.03.2021 13:48
Рубрика: В мире

Болгария приостановила использование вакцины AstraZeneca

Текст: Юрий Когалов
Фото: VASSIL DONEV/EPA Фото: VASSIL DONEV/EPA
Фото: VASSIL DONEV/EPA

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов приказал приостановить использование вакцины от коронавируса от фармкомпании AstraZeneca. Как передает агентство "Блиц", это распоряжение будет действовать до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным средствам не развеет сомнения в безопасности препарата.

Фото: AFP/MIGUEL MEDINA
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По словам Борисова, вакцина не будет использоваться, пока агентство не даст свое заключение в письменной форме. Премьер напомнил, что контракты с производителями вакцин были заключены Еврокомиссией и одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам. "Мы, государства-члены, - всего лишь пользователи", - добавил Борисов.

Таким образом, Болгария пополнила список стран, которые уже приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Так ранее поступили Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Норвегия, Италия. На этот шаг они пошли в связи с сообщениями об образовании тромбов у ряда пациентов, которые были привиты данной вакциной. Эксперты Всемирной организации здравоохранения начали изучать эту проблему.

В мире Европа Болгария Вакцинация от коронавируса

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