Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 43-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 3 марта 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 24, ст. 2253; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 50, ст. 5303; 2007, N 6, ст. 681; N 18, ст. 2118; 2009, N 20, ст. 2391; 2010, N 17, ст. 1986; N 23, ст. 2799; 2011, N 25, ст. 3536; N 29, ст. 4291; N 43, ст. 5975; 2013, N 14, ст. 1648; N 27, ст. 3477; 2014, N 48, ст. 6636; 2016, N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2054; 2017, N 23, ст. 3227; 2020, N 9, ст. 1119; N 21, ст. 3232) следующие изменения:

1) статью 21 дополнить пунктом 101 следующего содержания:

"101. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации вправе обращаться в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах, информации, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации о выборах, при проведении выборов в федеральные органы государственной власти.";

2) статью 23 дополнить пунктом 111 следующего содержания:

"111. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации вправе обращаться в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, информации, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, при проведении выборов в органы государственной власти, референдума субъекта Российской Федерации. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации вправе обращаться в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с таким представлением при проведении выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов на основании материалов, направленных организующей местные выборы, местный референдум комиссией.";

3) статью 26 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Территориальная избирательная комиссия, организующая выборы в органы публичной власти федеральной территории, вправе обращаться в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах, информации, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации о выборах.";

4) в статье 48:

а) в подпункте "в" пункта 3 слова "выпуска и распространения" заменить словами "изготовления и распространения, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет",";

б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Особенности изготовления и (или) распространения агитационных материалов могут быть установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах.";

5) в статье 54:

а) в наименовании слово "выпуска" заменить словом "изготовления";

б) пункт 1 после слова "распространять" дополнить словами ", в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет",";

в) в пункте 2 слово "выпуска" заменить словом "изготовления";

г) в пункте 3 после слова ", экземпляры" дополнить словами "или копии", слова "или экземпляры" заменить словами ", экземпляры или копии";

д) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", за исключением агитационных материалов, распространяемых в соответствии со статьями 51 и 52 настоящего Федерального закона.";

6) пункт 8 статьи 56 изложить в следующей редакции:

"8. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований настоящего Федерального закона, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания установленного настоящим Федеральным законом порядка проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума соответствующая комиссия обязана обратиться в правоохранительные органы, суд, федеральный орган по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.".

Статья 2

Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, 4243; N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4389, 4390; 2016, N 26, ст. 3877; N 28, ст. 4558; N 52, ст. 7491; 2017, N 18, ст. 2664; N 24, ст. 3478; N 25, ст. 3596; N 27, ст. 3953; N 31, ст. 4790, 4825, 4827; N 48, ст. 7051; 2018, N 1, ст. 66; N 18, ст. 2572; N 27, ст. 3956; N 30, ст. 4546; N 49, ст. 7523; N 52, ст. 8101; 2019, N 12, ст. 1220, 1221; N 18, ст. 2214; N 49, ст. 6985, 6986; N 52, ст. 7798; 2020, N 14, ст. 2035; N 24, ст. 3751; 2021, N 1, ст. 18, 69) дополнить статьей 153-1 следующего содержания:

"Статья 153-1. Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, и (или) агитационным материалам, изготовленным и (или) распространяемым с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах

1. В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информации, распространяемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, и (или) агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации - при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, избирательная комиссия субъекта Российской Федерации - при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местных референдумов, избирательная комиссия, организующая выборы в органы публичной власти федеральной территории (при их проведении), вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с представлением о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такие информацию и (или) агитационные материалы.

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, на основании обращения, указанного в части 1 настоящей статьи, незамедлительно:

1) направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет", на котором размещены информация и (или) агитационные материалы, указанные в части 1 настоящей статьи. Данное требование должно содержать доменное имя сайта в сети "Интернет", сетевой адрес, указатели страницы сайта в сети "Интернет", позволяющие идентифицировать такие информацию и (или) агитационные материалы;

2) определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", указанного информационного ресурса, обслуживающего владельца сайта в сети "Интернет", на котором размещены информация и (или) агитационные материалы, указанные в части 1 настоящей статьи;

3) направляет провайдеру хостинга или иному указанному в пункте 2 настоящей части лицу уведомление в электронном виде на русском и английском языках о нарушении требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах с указанием доменного имени и сетевого адреса, позволяющих идентифицировать сайт в сети "Интернет", на котором размещены информация и (или) агитационные материалы, указанные в части 1 настоящей статьи, а также указателей страниц сайта в сети "Интернет", позволяющих идентифицировать такие информацию и (или) агитационные материалы, и с требованием принять меры по удалению таких информации и (или) агитационных материалов;

4) фиксирует дату и время направления уведомления провайдеру хостинга или иному указанному в пункте 2 настоящей части лицу в соответствующей информационной системе.

3. После получения по системе взаимодействия требования федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, о принятии мер по ограничению доступа оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", обязан незамедлительно ограничить доступ к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет", на котором размещены информация и (или) агитационные материалы, указанные в части 1 настоящей статьи, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи".

4. Незамедлительно с момента получения уведомления, указанного в пункте 3 части 2 настоящей статьи, провайдер хостинга или иное указанное в пункте 2 части 2 настоящей статьи лицо обязаны проинформировать об этом обслуживаемого ими владельца информационного ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительно удалить информацию и (или) агитационные материалы, указанные в части 1 настоящей статьи.

5. В течение суток с момента получения от провайдера хостинга или иного указанного в пункте 2 части 2 настоящей статьи лица уведомления о необходимости удалить информацию и (или) агитационные материалы, указанные в части 1 настоящей статьи, владелец информационного ресурса обязан удалить такие информацию и (или) агитационные материалы. В случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер хостинга или иное указанное в пункте 2 части 2 настоящей статьи лицо обязаны ограничить доступ к соответствующему информационному ресурсу незамедлительно по истечении суток с момента получения уведомления, указанного в пункте 3 части 2 настоящей статьи.

6. В случае, если владелец информационного ресурса удалил информацию и (или) агитационные материалы, указанные в части 1 настоящей статьи, он направляет уведомление об этом в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи. Такое уведомление может быть направлено также в электронном виде.

7. После получения уведомления, указанного в части 6 настоящей статьи, и проверки его достоверности, а также в случае, предусмотренном частью 10 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, обязан незамедлительно уведомить по системе взаимодействия оператора связи, оказывающего услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о возобновлении доступа к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет".

8. После получения уведомления, указанного в части 7 настоящей статьи, оператор связи незамедлительно возобновляет доступ к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет", за исключением случая, предусмотренного частью 9 настоящей статьи.

9. В случае, если доступ к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет", был ограничен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в соответствии с абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи", возобновление доступа к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет", осуществляется данным органом после получения уведомления, указанного в части 6 настоящей статьи, и проверки его достоверности, а также в случае, предусмотренном частью 10 настоящей статьи.

10. Ограничение доступа к информационным ресурсам, на которых размещены информация и (или) агитационные материалы, указанные в части 1 настоящей статьи, вводится не ранее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении соответствующих выборов, референдума и оканчивается по истечении пяти дней со дня определения результатов соответствующих выборов, референдума.

11. Порядок взаимодействия между Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, избирательными комиссиями, организующими выборы в органы публичной власти федеральных территорий, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, определяется соглашением между Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и указанным федеральным органом исполнительной власти.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 8, ст. 740; 2016, N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2054) следующие изменения:

1) в статье 62:

а) в пункте 3 части 3 слова "выпуска и распространения" заменить словами "изготовления и распространения, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет",";

б) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Особенности изготовления и (или) распространения агитационных материалов могут быть установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом требований настоящего Федерального закона.";

2) в статье 68:

а) в наименовании слово "выпуска" заменить словом "изготовления";

б) в части 1 слова "выпускать и распространять" заменить словами "изготавливать и распространять, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет",";

в) в части 4 слово "выпуска" заменить словом "изготовления";

г) в абзаце первом части 5 после слова ", экземпляры" дополнить словами "или копии", слова "или экземпляры" заменить словами ", экземпляры или копии";

д) часть 12 изложить в следующей редакции:

"12. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и распространению печатных, аудиовизуальных и иных предвыборных агитационных материалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", за исключением предвыборных агитационных материалов, распространяемых в соответствии со статьями 65 и 66 настоящего Федерального закона.";

3) часть 9 статьи 69 изложить в следующей редакции:

"9. Избирательные комиссии контролируют соблюдение установленного порядка проведения предвыборной агитации и принимают меры по устранению допущенных нарушений. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных предвыборных агитационных материалов, распространения предвыборных агитационных материалов с нарушением требований настоящего Федерального закона, нарушения организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания установленного настоящим Федеральным законом порядка проведения предвыборной агитации соответствующая избирательная комиссия обязана обратиться в правоохранительные органы, суд, федеральный орган по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных предвыборных агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения статей 21, 23, 26, 48, 54, 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), статей 62, 68, 69 Федерального закона от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, референдумов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин