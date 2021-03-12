Штрафы за незаконную агитацию в предвыборный период выросли как для граждан, так и для юрлиц. Фото: Сергей Куксин

Кроме того, возрастут штрафы за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом, или в помещениях, зданиях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов. Штрафы за такое правонарушение составят от 5 тысяч до 20 тысяч рублей для граждан (ранее от 500 рублей до 1 тысячи рублей). От 30 тысяч до 50 тысяч рублей - для должностных лиц (ранее от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей), от 100 тысяч до 500 тысяч рублей - для юридических лиц (ранее от 20 тысяч до 30 тысяч рублей).

Также увеличиваются максимальные штрафы за изготовление или распространение агитационных материалов с нарушением установленных законом требований. Для граждан они вырастут с 1,5 тысячи до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - с 3 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - со 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кроме того, согласно закону Центризбирком и региональные избиркомы смогут инициировать временную блокировку ресурсов, размещающих незаконную интернет-агитацию. ЦИК сможет инициировать временную блокировку на выборах федерального уровня, а региональные избиркомы - на региональных выборах. Избирком сможет обратиться в Роскомнадзор с сообщением о нарушении порядка агитации. В результате могут временно заблокировать как отдельные интернет-страницы с агитацией, так и целые ресурсы, где она размещена. К сайтам смогут применить санкции, если они не примут мер по ограничению доступа к агитации.

Ранее у избирательных комиссий отсутствовал действенный механизм реагирования при обнаружении в интернете информации либо агитационных материалов, которые нарушают требования избирательного законодательства.

В ЦИК ранее заявляли, что новый закон позволит оперативно пресекать подобные нарушения.

Напомним, сейчас незаконной считается агитация, распространяемая органами госвласти, воинскими частями, избиркомами или их членами с правом решающего голоса и т.д. Запрещена агитация в "день тишины", предшествующий голосованию, и публикация результатов соцопросов в последние 5 дней до выборов и в сам день голосования.

Предвыборная агитация должна оплачиваться исключительно за счет средств избирательных фондов партий или кандидатов. Есть еще ряд ограничений относительно содержания предвыборных публикаций для СМИ.