Новости

Искать подкопы боевиков в Сирии поможет специальный георадар 00:45
Минстрой готовит законопроект о счетах эскроу на частные дома 00:13
Татьяна Москалькова: В пандемию усилилась дискриминация женщин 11.03.2021
Россия поделится своим опытом жилищного строительства 11.03.2021
Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА 11.03.2021
В РПЦ предостерегли духовенство от участия в митингах и политической борьбе 11.03.2021
Байден направил на стимулирование экономики США $1,9 трлн 11.03.2021
Легойда прокомментировал вопрос о замене погребения кремацией 11.03.2021
В Подмосковье мужчина устроил поножовщину у торгового центра 11.03.2021
Участницу международной преступной группы приговорили к 10 годам колонии 11.03.2021
Международная акция "Сад памяти" стартует через неделю 11.03.2021
Экспорт растительного масла могут ограничить в сентябре 11.03.2021
Решетников оценил риск санкций против госдолга России 11.03.2021
На аукционе Christie"s продали первое цифровое произведение искусства 11.03.2021
Сербия намерена наладить производство "Спутника V" 11.03.2021
"Спартак" обратился к президенту РФС из-за решения КДК 11.03.2021
ЦБ: Потери клиентов банков от кибермошенников выросли в полтора раза 11.03.2021
Еврокомиссия утвердила вакцину Johnson&Johnson от коронавируса 11.03.2021
На красной ветке московского метро произошел инцидент с пассажиром 11.03.2021
Организаторы попросили участников "Евровидения" от Беларуси заменить песню 11.03.2021
Главу генконсульства Польши в Гродно вышлют из Беларуси в течение 48 часов 11.03.2021
Facebook разрешит пользователям монетизировать контент 11.03.2021
В Британии выявлен новый вариант коронавируса 11.03.2021
ЦБ: Снижение инфляции до 4% может задержаться до начала 2022 года 11.03.2021
Кабмин не рассматривал продление ипотеки в названных главой ЦБ регионах 11.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
12.03.2021 01:00
Рубрика: Происшествия

Сделать выбор надо честно

Введена возможность временной блокировки сайтов за неправомерную агитацию
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(8403)
Штрафы за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено избирательным законодательством, увеличатся в разы. "Российская газета" публикует соответствующий закон. Так, для граждан впредь такие штрафы составят от 5 тысяч до 20 тысяч рублей (ранее от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей). Для должностных лиц те же штрафы - уже в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (ранее от 2 тысяч до 5 тысяч рублей), а для юридических лиц - от 100 тысяч до полумиллиона рублей (ранее от 20 тысяч до 100 тысяч рублей).
Штрафы за незаконную агитацию в предвыборный период выросли как для граждан, так и для юрлиц. Фото: Сергей Куксин

Кроме того, возрастут штрафы за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом, или в помещениях, зданиях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов. Штрафы за такое правонарушение составят от 5 тысяч до 20 тысяч рублей для граждан (ранее от 500 рублей до 1 тысячи рублей). От 30 тысяч до 50 тысяч рублей - для должностных лиц (ранее от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей), от 100 тысяч до 500 тысяч рублей - для юридических лиц (ранее от 20 тысяч до 30 тысяч рублей).

Фото: Константин Завражин/РГ
ЦИК продлил временный порядок многодневного голосования до 12 сентября

Также увеличиваются максимальные штрафы за изготовление или распространение агитационных материалов с нарушением установленных законом требований. Для граждан они вырастут с 1,5 тысячи до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - с 3 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - со 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кроме того, согласно закону Центризбирком и региональные избиркомы смогут инициировать временную блокировку ресурсов, размещающих незаконную интернет-агитацию. ЦИК сможет инициировать временную блокировку на выборах федерального уровня, а региональные избиркомы - на региональных выборах. Избирком сможет обратиться в Роскомнадзор с сообщением о нарушении порядка агитации. В результате могут временно заблокировать как отдельные интернет-страницы с агитацией, так и целые ресурсы, где она размещена. К сайтам смогут применить санкции, если они не примут мер по ограничению доступа к агитации.

Ранее у избирательных комиссий отсутствовал действенный механизм реагирования при обнаружении в интернете информации либо агитационных материалов, которые нарушают требования избирательного законодательства.

В ЦИК ранее заявляли, что новый закон позволит оперативно пресекать подобные нарушения.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
В ЦИК разъяснили, какая агитация в Сети будет считаться незаконной

Напомним, сейчас незаконной считается агитация, распространяемая органами госвласти, воинскими частями, избиркомами или их членами с правом решающего голоса и т.д. Запрещена агитация в "день тишины", предшествующий голосованию, и публикация результатов соцопросов в последние 5 дней до выборов и в сам день голосования.

Предвыборная агитация должна оплачиваться исключительно за счет средств избирательных фондов партий или кандидатов. Есть еще ряд ограничений относительно содержания предвыборных публикаций для СМИ.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Песков заявил о подготовке Послания президента в очном формате
В Кремле выразили обеспокоенность повышением напряженности в Донбассе
Италия, Норвегия и Дания приостановили использование вакцины AstraZeneca
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 50 странах
Омбудсмен Москвы предложила ввести для женщин четырехдневную рабочую неделю
Каршеринговая компания заплатит за грубость в адрес клиента-должника
Телефонные мошенники придумали новую схему по выманиванию денег