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12.03.2021 22:31
Рубрика: Экономика

ЦБ РФ вытесняет ставки в нелегальных казино из банковской системы

Текст: Игорь Зубков
Банк России стал выводить с рынка кредитные организации, которые нарушают запрет на проведение платежей в адрес нелегальных букмекерских контор и онлайн-казино. Эти операции затрагивают интересы граждан, которые теряют деньги, переводя их сомнительным структурам, подчеркивают в ЦБ.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В пятницу Банк России отозвал лицензии у московского банка "Современные стандарты бизнеса" ("ССтБ") и казанской небанковской кредитной организации "Сетевая расчетная палата". Обе эти небольшие организации, по данным ЦБ, специализировались на обеспечении расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

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В декабре ЦБ также за один день лишил лицензий два мелких банка ("Онего" и "ФинТех"), основным бизнесом которых, по его информации, было обслуживание нелегальных азартных игр в интернете.

"Мы видим, что некоторые банки пытаются заработать больше, чем могут в рамках своей обычной бизнес-модели, в том числе за счет проведения таких незаконных операций, как оказание услуг онлайн-казино, - сообщили "Российской газете" в ЦБ. - В прошлом году Банк России отзывал лицензии у банков, для которых это стало основным бизнесом, подобные операции находятся в фокусе надзорного внимания Банка России и сейчас".

Трансграничные платежи в пользу офшорных онлайн-казино и букмекерских контор непрозрачны, и как отмечает ЦБ, кредитные организации, которые участвуют в подобных схемах, как правило, одновременно нарушают требования антиотмывочного законодательства.

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