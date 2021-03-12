ЦБ РФ вытесняет ставки в нелегальных казино из банковской системы

Банк России стал выводить с рынка кредитные организации, которые нарушают запрет на проведение платежей в адрес нелегальных букмекерских контор и онлайн-казино. Эти операции затрагивают интересы граждан, которые теряют деньги, переводя их сомнительным структурам, подчеркивают в ЦБ.

В пятницу Банк России отозвал лицензии у московского банка "Современные стандарты бизнеса" ("ССтБ") и казанской небанковской кредитной организации "Сетевая расчетная палата". Обе эти небольшие организации, по данным ЦБ, специализировались на обеспечении расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

В декабре ЦБ также за один день лишил лицензий два мелких банка ("Онего" и "ФинТех"), основным бизнесом которых, по его информации, было обслуживание нелегальных азартных игр в интернете.

"Мы видим, что некоторые банки пытаются заработать больше, чем могут в рамках своей обычной бизнес-модели, в том числе за счет проведения таких незаконных операций, как оказание услуг онлайн-казино, - сообщили "Российской газете" в ЦБ. - В прошлом году Банк России отзывал лицензии у банков, для которых это стало основным бизнесом, подобные операции находятся в фокусе надзорного внимания Банка России и сейчас".

Трансграничные платежи в пользу офшорных онлайн-казино и букмекерских контор непрозрачны, и как отмечает ЦБ, кредитные организации, которые участвуют в подобных схемах, как правило, одновременно нарушают требования антиотмывочного законодательства.